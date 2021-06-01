«СберИндекс»: Расходы потребителей растут рекордными темпами

"На неделе с 24 по 30 мая 2021 года наблюдалось дальнейшее ускорение динамики расходов россиян. Темпы роста относительно допандемического периода достигли 7,2%. Это новый рекорд, который во многом обусловлен дальнейшим восстановлением рынка труда и доходов", — подсчитали аналитики.
"Прирост сконцентрирован в секторе услуг (+5% к допандемическим уровням против +2,2% неделей ранее). По итогам прошедшей недели динамика трат здесь приблизилась к показателям продовольственной розницы, что подразумевает практически полное восстановление всех основных направлений потребительских трат после пандемии. Однако потребуется ещё несколько недель наблюдений для подтверждения устойчивости этого тренда", — в то же время отмечают в "СберИндексе".