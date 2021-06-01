Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Расходы потребителей в России растут рекордными темпами, сообщил Сбербанк

Праймиещё 1
1 час назад
Темпы роста расходов россиян на неделе с 24 по 30 мая относительно допандемического периода достигли рекордного показателя 7,2%, выяснили аналитики аналитического портала Сбербанка "СберИндекс".
«СберИндекс»: Расходы потребителей растут рекордными темпами
Фото: ТАССТАСС
"На неделе с 24 по 30 мая 2021 года наблюдалось дальнейшее ускорение динамики расходов россиян. Темпы роста относительно допандемического периода достигли 7,2%. Это новый рекорд, который во многом обусловлен дальнейшим восстановлением рынка труда и доходов", — подсчитали аналитики.
По их мнению, такие темпы роста во многом обусловлены восстановлением рынка труда и доходов. В секторе услуг динамика трат позволяет говорить о практически полном восстановлении потребления, отметили эксперты.
"Прирост сконцентрирован в секторе услуг (+5% к допандемическим уровням против +2,2% неделей ранее). По итогам прошедшей недели динамика трат здесь приблизилась к показателям продовольственной розницы, что подразумевает практически полное восстановление всех основных направлений потребительских трат после пандемии. Однако потребуется ещё несколько недель наблюдений для подтверждения устойчивости этого тренда", — в то же время отмечают в "СберИндексе".
Личный счет,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители