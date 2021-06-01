Пенсионный фонд отсудил у Максима Галкина 4 тысячи рублей

Московское управление Пенсионного фонда России(ПФР)
отсудило у юмориста и шоумена Максима Галкина
4000 рублей. Артист является индивидуальным предпринимателем и должен самостоятельно уплачивать страховые взносы в фонд. Из-за расхождения в суммах организация обратилась в арбитраж, который решил взыскать с Галкина недостающие 4000 рублей и пошлину.
Фото: кадр из видео / YouTube-канал Красный квадраткадр из видео / YouTube-канал Красный квадрат
Заявление столичного управления ПФР поступило в Арбитражный суд столицы 16 апреля, свидетельствуют данные картотеки. Ведомство требовало деньги за нарушение законодательства об индивидуальном учёте в системе обязательного пенсионного страхования.
В результате судья постановил взыскать с артиста положенные 4000 рублей, а также государственную пошлину в размере 1000 рублей в доход бюджета. Галкин мог подать возражения на судебный приказ в течение 10 дней, однако информации об этом в карточке дела нет.
Помимо этого, у шоумена есть возможность обжаловать решение арбитража в течение двух месяцев. Срок истечёт в конце июня.
В марте другой спор Пенсионного фонда и знаменитости завершился в пользу последней. Эстрадная певица и актриса Ирина Понаровская
потребовала пересчитать ей пенсию, поскольку в её рабочий стаж не включили семь месяцев работы в Краснодарской филармонии в середине 1980-х годов. В результате артистка отсудила у организации 240 000 рублей.