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Пенсионный фонд отсудил у Максима Галкина 4 тысячи рублей

Секрет Фирмыиещё 1
26 минут назад
Московское управление Пенсионного фонда России(ПФР) отсудило у юмориста и шоумена Максима Галкина 4000 рублей. Артист является индивидуальным предпринимателем и должен самостоятельно уплачивать страховые взносы в фонд. Из-за расхождения в суммах организация обратилась в арбитраж, который решил взыскать с Галкина недостающие 4000 рублей и пошлину.
Пенсионный фонд отсудил у Максима Галкина 4 тысячи рублей
Фото: кадр из видео / YouTube-канал Красный квадраткадр из видео / YouTube-канал Красный квадрат
Заявление столичного управления ПФР поступило в Арбитражный суд столицы 16 апреля, свидетельствуют данные картотеки. Ведомство требовало деньги за нарушение законодательства об индивидуальном учёте в системе обязательного пенсионного страхования.
В результате судья постановил взыскать с артиста положенные 4000 рублей, а также государственную пошлину в размере 1000 рублей в доход бюджета. Галкин мог подать возражения на судебный приказ в течение 10 дней, однако информации об этом в карточке дела нет.
Помимо этого, у шоумена есть возможность обжаловать решение арбитража в течение двух месяцев. Срок истечёт в конце июня.
В марте другой спор Пенсионного фонда и знаменитости завершился в пользу последней. Эстрадная певица и актриса Ирина Понаровская потребовала пересчитать ей пенсию, поскольку в её рабочий стаж не включили семь месяцев работы в Краснодарской филармонии в середине 1980-х годов. В результате артистка отсудила у организации 240 000 рублей.
Личный счет,Ирина Понаровская,Максим Галкин,Пенсионный фонд РФ,
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