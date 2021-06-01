В чужом кармане: сколько зарабатывает администратор

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

35-летняя Марина К. - администратор медицинского центра в Долгопрудном. Марина получила педагогическое образование, пять лет была учительницей младших классов, но работа оказалась слишком нервной.

«Я ушла из школы к своей подруге - у нее был салон красоты, взяла меня администратором. Потом салон закрылся, я устроилась на нынешнее место в медцентр, работаю четыре месяца. Началось здесь все отвратительно, в первый день обучения старший администратор сказала просто сидеть и смотреть, что делают другие девочки. На все мои просьбы объяснить что-либо они или делали вид, что не слышат, или отвечали очень нехотя, или советовали погуглить. Думала сбежать, но зарплата очень неплохая для этой должности - 55 тысяч, через полгода обещают поднять до 60», - рассказывает Марина.

Среди требований, которые предъявляет к администратором работодатель Марины, - опыт работы от года, наличие медицинской книжки и грамотная речь. Также нужно быть уверенным пользователем ПК. График сменный - два через два, с 09:00 до 21:00.

«Поток посетителей - 500 человек в день. Хуже всего страховые пациенты - надо каждую услугу согласовывать по телефону со страховой компанией, это настоящий геморрой. Телефоны звонят беспрерывно, людей в холле куча, кто-то подошел, что-то спрашивает, кто-то вышел от врача, надо его рассчитать, врачи тоже подходят с вопросами. Плюс еще специальная компьютерная программа, надо уметь быстро печатать, вносить данные, быстро работать с факсом и ксероксом», - отмечает Марина.

Один из главных минусов - за четыре месяца работы зарплату Марине задерживали уже дважды.

«Ко всему прочему ты еще и отвечаешь за кассу, если какая-то недостача, то платишь из своего кармана, а касса частенько зависает и платежи не проходят. Микроволновки разогреть еду нет, не дай бог будут запахи. Планирую подыскать себе салон красоты с приятным коллективом и все-таки вернуться в ту сферу», - говорит она.

Марина живет вместе с молодым человеком в его квартире. Он оплачивает коммунальные услуги и покупает хозяйственные товары, Марина - продукты. Вместе они откладывают деньги на путешествие в Грецию.

Примерные траты Марины (в месяц):

На продукты - до 20 000 рублей

На салоны красоты и косметику - до 10 000 рублей

На отдых и развлечения (кафе/кино/бары) - до 5 000 рублей

На одежду - до 5 000 рублей

На общественный транспорт и такси - до 3 500 рублей

На мобильную связь/интернет - 1 000 рублей