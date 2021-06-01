"Бухгалтера ведутся": Сбербанк предупредил о мошеннической схеме

Об этом он рассказал во время выступления на онлайн-конференции в Санкт-Петербургском горном университете по теме «Кибербезопасность и проблемы борьбы с новыми видами киберпреступлений». Кузнецов отметил, что мошенники с помощью методов социальной инженерии провоцируют потенциальную жертву сделать крупный перевод им на счет.

Ранее юрист предупредил, как защититься от телефонных мошенников. Злоумышленникам нельзя говорить подтверждающие фразы и лучше сказать, что ваш разговор записан. Также нельзя говорить мошенникам по телефону имя, фамилию и отчество, потому что их могут зафиксировать для одобрения банковских операций. Об этом пишет телеканал 360.