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В Сбербанке предупредили о новом виде мошенничества

Ura.Ru
35 минут назад
Мошенники звонят бухгалтерам при помощи подмены номера и представляются их руководством. Об этом рассказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Бухгалтера ведутся": Сбербанк предупредил о мошеннической схеме
Фото: ТАССТАСС
«Бухгалтера ведутся. Девять из 10 ведутся и перечисляют деньги», — цитирует ТАСС Кузнецова.
Об этом он рассказал во время выступления на онлайн-конференции в Санкт-Петербургском горном университете по теме «Кибербезопасность и проблемы борьбы с новыми видами киберпреступлений». Кузнецов отметил, что мошенники с помощью методов социальной инженерии провоцируют потенциальную жертву сделать крупный перевод им на счет.
Ранее юрист предупредил, как защититься от телефонных мошенников. Злоумышленникам нельзя говорить подтверждающие фразы и лучше сказать, что ваш разговор записан. Также нельзя говорить мошенникам по телефону имя, фамилию и отчество, потому что их могут зафиксировать для одобрения банковских операций. Об этом пишет телеканал 360.
Личный счет,Станислав Кузнецов,Сбербанк России,Телеканал "360° Подмосковье",ИТАР-ТАСС,
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