Пиво станет недоступно для части его любителей

Введение минимальной розничной цены на пиво может привести к росту стоимости продукции для потребителя на 5-10%, предупредили в Ассоциации производителей пива (АПП).

Как сообщает ТАСС , в ассоциации считают, что легальная пивоваренная продукция станет менее доступной для ряда социальных групп, из-за чего они переключатся на нелегальный и суррогатный алкоголь. АПП прогнозирует рост нелегального рынка на 5-7% и увеличение числа отравлений суррогатом.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев , представляющий позицию АПП, заявил, что МРЦ повысит маржинальность нелегальных производителей и повысит их конкурентоспособность по сравнению с добросовестными производителями.

Участники рынка также считают, что после установления МРЦ объемы производства сократятся, а налоговые отчисления пивоваренных компаний снизятся на 8-10%.

В ассоциации прогнозируют, что МРЦ негативно отразится на рынке труда: количество рабочих мест сократится на 187 тысяч человек, из них более 17 тысяч в пивоваренной индустрии, а 170 тысяч - в смежных отраслях.

АПП предлагает поддержать легальных игроков, заморозив индексацию акцизных ставок, легализовав дистанционную продажу алкоголя и разрешив продавать пиво на АЗС.

Также участники рынка предлагают законодательно закрепить термины «разливное пиво» и «пиво на вынос», чтобы усилить контроль за каналом разливного пива, где сосредоточен основной неучтенный оборот пивоваренной продукции.