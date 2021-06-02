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В Минэнерго не ожидают роста тарифов из-за «умных» счётчиков

Парламентская газетаиещё 1
50 минут назад
Минэнерго не ждёт сверхнормативного роста тарифов на электроэнергию из-за установки «умных» счётчиков. Об этом заявил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью РИА «Новости».
В Минэнерго исключили рост тарифов из-за «умных» счетчиков
Фото: ТАССТАСС
«У компаний появится экономия, которая будет направляться на установку «умных» счётчиков. Концепция плавного перехода на интеллектуальный учёт позволит распределить нагрузку на тариф оптимальным образом. То есть никакого сверхнормативного роста тарифов быть не должно», — отметил Шульгинов.
По его словам, закон об «умных» счётчиках в первую очередь направлен на снижение соцнагрузки и снятие ответственности с потребителей за организацию учёта. Теперь за него будут отвечать профессиональные участники рынка.
Он также подчеркнул, что замена счётчиков — это небыстрый процесс, который будет происходить постепенно в течение 15 лет. При этом эффективность внедрения интеллектуального учёта зависит сразу от нескольких факторов, из-за чего оценки могут быть разными.
При необходимости Минэнерго будет совершенствовать нормативную базу, чтобы достичь максимального эффекта, заявил Шульгинов.
С 1 июля 2020 года обязанности учёта электроэнергии в многоквартирных домах возложили на гарантирующих поставщиков, а для остальных потребителей — на электросетевые компании.
Ранее сообщалось, что Минэнерго ведёт планомерную работу по замене морально устаревших счётчиков на «умные». Это будет происходить поэтапно — по мере выхода из строя, поломки или истечения межповерочного интервала. Согласно планам ведомства, до конца этого года замене подлежали порядка 2-2,5 миллиона счётчиков.
Пока сетевые организации и гарантирующие поставщики могут устанавливать приборы учёта без «умных» функций. Однако с 1 января 2022 года альтернативы уже не будет.
Личный счет,Николай Шульгинов,Минэнерго,РИА Новости,
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