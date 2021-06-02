Стартапы дня: зарабатываем на конфетах для взрослых и пицце от роботов

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением

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Piestro: робо-пиццерия без человеческого вмешательства

Стартап Piestro планирует продавать роботизированные мини-пиццерии, способные приготовить высококачественную домашнюю пиццу за три минуты. Машины Piestro готовят пиццу без участия людей, с «нулевыми пищевыми отходами, стабильным качеством и низкими эксплуатационными расходами», рассказали создатели стартапа на StartEngine.

Рентабельность ресторана с полным спектром услуг чрезвычайно низка (примерно пять - десять процентов) из-за высоких затрат на недвижимость и оплату труда. По данным Piestro, открытие ресторана в США обойдется от 175 500 до 750 500 долларов при средней стоимости в 375 тысяч. Затраты на рабочую силу для пиццерий в среднем составляют около 31,3 процента.

Размер Piestro Pizzaria - примерно с пару торговых автоматов, она полностью автономна, для работы не требуется ни одного человека в отличие от 9,5 сотрудника в обычной пиццерии. Piestro нужен только один человек на неполный рабочий день для периодического обслуживания и загрузки ингредиентов.

Мировой рынок пиццы в 2019 году оценивался в 154,8 миллиарда долларов, а к 2023 году, по прогнозам, вырастет до 233,3 миллиарда. На StartEngine Piestro привлекла почти 976 тысяч долларов от 497 инвесторов. Минимальная инвестиция - тысяча долларов, компанию оценивают в 12 миллионов долларов.

Monogram: революционное лечение суставов

Monogram - это компания, специализирующаяся в области реконструкции суставов. Стартап Monogram Orthopaedics разработал технологию, позволяющую массово персонализировать ортопедические имплантаты, связывая 3D-печать и робототехнику с помощью автоматизированных алгоритмов и анализа цифровых изображений.

Стартап создал робота-хирурга, который позволит снизить риски неправильной установки имплантата. По данным Monogram, ежегодно до десяти процентов операций по замене коленных суставов и до 15 процентов замен тазобедренных суставов заканчиваются неудачей. Эти неудачи частично объясняются человеческим фактором и использованием «грубых» инструментов. В Monogram заверяют, что роботизированная рука будет гораздо более точной.

Monogram рассчитывает начать получать выручку от продаж в 2021 году. На StartEngine стартап привлек 7,4 миллиона долларов от почти пяти тысяч инвесторов, минимальное вложение - 250,80 доллара. Стоимость компании оценивается в 75 миллионов долларов.

Sugarfina: конфеты для взрослых

Стартап Sugarfina предлагает сладости для взрослых: речь идет не о содержании алкоголя, а о высококачественных ингредиентах и роскошном дизайне. Компания ориентируется на аудиторию «стильных и влиятельных женщин».

В Sugarfina подчеркнули, что исторически рынок конфет и кондитерских изделий ориентировался на детей как на конечных потребителей. Однако взрослые тоже любят конфеты, и лишь немногие производители обращаются к ним напрямую. «Мы предлагаем кондитерские изделия ручной работы для модниц», - рассказывают в компании.

Линия кондитерских изделий Sugarfina включает в себя полный спектр сладостей - от мармелада до ликеров, конфетных смесей и плиток шоколада (представлены кошерные конфеты, конфеты без сахара, вегетарианские и веганские конфеты). Также стартап предлагает клиентам создать свой собственный набор сладостей. Свою продукцию Sugarfina продает как напрямую потребителям, так и специализированным бакалейным магазинам, онлайн-платформам и магазинам подарков.