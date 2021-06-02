Завтрак инвестора: акции HeadHunter рухнули, металлурги ждут падения

Названы перспективные сферы для инвестиций

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По мнению директора Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игоря Николаева , будущее за высокими и «зелеными» технологиями, это сейчас самые перспективные направления для инвестиций, сообщает радио Sputnik.

«Это уже не просто мода на зеленую энергетику, на возобновляемые источники электроэнергии, это тренд. Сырьевые компании пока еще на коне, но их век, пусть и не быстро, через несколько десятилетий, заканчивается», - считает экономист.

Нефть продолжила рост после встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть сегодня утром продолжили расти после решение стран ОПЕК+ сохранить параметры сделки. Так, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,17% — до $70,37 за баррель, стоимость WTI с поставками в июле достигла $67,8 за баррель, пишет «Прайм».

Эксперт Василий Карпунин прогнозирует, что в краткосрочной перспективе цены на нефть могут подняться до $71,5 за баррель. Но пока преждевременно говорить о формировании устойчивого тренда на фоне возможного выхода на рынки иранской нефти.

В свою очередь акции нефтяных компаний продолжают расти. 1 июня ценные бумаги Газпром нефти прибавили 1,2%, ЛУКОЙЛа выросли на 0,8%, а Татнефть-ао – на 0,8%, отмечает БКС Экспресс.

Рухнули акции HeadHunter

Крупнейшие акционеры HeadHunter - Goldman Sachs и Elbrus Capital – объявили о намерении продать 4,5 млн ADS, что составляет 8,9% капитала. При этом отмечается, что компания не получит никаких доходов от продажи, пишет БКС Экспресс.

Рынки негативно отреагировали на это решение, и акции HeadHunter упали в цене на 4%. Издание отмечает, что в среднесрочной перспективе давление на ценные бумаги компании может сохраниться. Однако в долгосрочной перспективе прогноз более благоприятный, так как после продажи должна вырасти ликвидность.

Эксперты оценили перспективы акций металлургов

Заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова о сверхдоходах российских металлургических компаний и намерение правительства вернуть в бюджет 100 млрд рублей оказало негативное влияние на настроения рынка. Однако прогнозировать реакцию металлургов на возможный рост налогов еще рано, считают опрошенные РБК эксперты.

Они отметили, что предприятия металлургической отрасли на фоне возможного увеличения налоговой нагрузки могут пойти на снижение размера дивидендов. Сейчас неплохой момент для фиксации прибыли, уверены финансовые аналитики.

Zoom сообщила о росте прибыли

Американская компания Zoom Video Communications опубликовала отчет о своей деятельности за I квартал 2021 года. Выручка компании выросла на 191% год к году и составила $956 млн, также было объявлено об увеличении числа крупных клиентов, пишет БКС Экспресс.

Однако эксперты издания не советуют рассматривать акции компании для долгосрочных вложений, даже не смотря на то, что во II квартале Zoom ожидает от $1,14 прибыли на акцию при выручке до $990 млн.