В чужом кармане: сколько зарабатывает видеоблогер

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наш новый герой - 26-летний Майк Л., переводчик-синхронист, который решил стать видеоблогером.

«Работаю я давно, еще в школе был репетитором английского и немецкого у младшеклассников, а на третьем курсе института начал подрабатывать в языковой школе. К концу учебы уже были заказы на синхронный перевод. Работа эта сложная, интересная, неплохо оплачиваемая и требует огромной концентрации. У меня появились деньги на путешествия, активно ездил по Европе, начал обзаводиться там приятелями и тут пришла идея - снимать ролики с мнениями иностранцев о России, российской музыке, еде и так далее», - рассказывает Майк.

Ролики на YouTube оказались неожиданно популярными и начали приносить Майку неплохой рекламный доход. После окончания учебы работать по специальности он не захотел и решил сконцентрироваться на своем канале.

«Три года жизни были полностью посвящены этому блогу, я много путешествовал, постоянно снимал, монтировал, переводил, учился писать смешные подводки, креативить. И немного выгорел, идеи кончились. Как раз тогда мне прислали вакансию блогера - предложили снимать и создавать сценарии роликов в TikTok для продюсерского центра. Тут снова пришел азарт: как сделать интересное и смотрибельное видео на YouTube я уже знал, но получится ли с TikTok? Формат другой, нужно быть более смешным, изобретать нечто вирусное», - отмечает Майк.

Майку предложили доход до 250 000 рублей, в последние несколько месяцев он получал около 150 тысяч.

«Сейчас я придумываю сценарии роликов для других блогеров, если нужно их участие - контролирую процесс съемки. Если нет - сам снимаю и монтирую. Доход зависит от количества заказов, но, думаю, с 250 тысячами у нас в компании переборщили, столько вряд ли заработаю», - говорит он.

Майк не считает блогерство делом всей жизни и допускает, что в будущем вернется к работе по специальности, возможно, откроет собственное агентство переводов. Сейчас он живет один - снимает квартиру в Серпухове, помогает маме и воспитывает кошку.

Примерные траты Майка (в месяц):

Помощь маме - 30 000 рублей

На аренду жилья - 19 000 рублей

На продукты и фастфуд - до 15 000 рублей

На одежду и антураж для видео - до 15 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/бары) - до 10 000 рублей

На общественный транспорт и такси - до 5 000 рублей

На корм кошке - 2 000 рублей

На мобильную связь/интернет - 1 500 рублей