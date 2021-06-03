Программу льготного автокредитования отказались возобновлять

Программа льготного автокредитования не будет возобновлена до августа, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам в кулуарах ПМЭФ.

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"В июне - июле нет, сейчас просто рынок не так перегрет, а потом посмотрим", - сказал он.

Министр добавил, что правительство пока не приняло решения по индексации размера утильсбора для авто.

Мантуров ожидает небольшого роста продаж авто в РФ в этом году.

"С точки зрения результата по году пока сложно говорить с учетом того, что происходит с рынком. Но думаю, что будет небольшой рост в итоге по рынку в автопроме под конец года. Но сказать насколько, пока рано", - отметил он.