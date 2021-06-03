В чужом кармане: сколько зарабатывает бухгалтер

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

30-летняя Екатерина И. работает по специальности - бухгалтером. Свою работу она любит и не считает скучной.

«Я бухгалтером родилась, люблю точность, люблю порядок во всем. Циферки, бумажечки, все нравится. Даже не смогла бы работать там, где надо болтать целыми днями. Первичкой [первичная бухгалтерия, включает счета на оплату, товарные накладные и т.д. - прим.ред.], конечно, заниматься скучновато, но вот баланс, к примеру, я люблю. Еще ошибки люблю выискивать - такое удовлетворение накатывает, когда нахожу», - рассказывает Екатерина.

В последний год она работает в небольшой московской компании. В ее обязанности входят расчеты зарплаты, отчеты по страховым взносам и НДФЛ, составление платежных поручений, кассовых документов, сдача выручки в банк.

Для трудоустройства требовался опыт работы бухгалтером в «белой» компании от двух лет, опыт работы с 1С 8.3 «Предприятие», ЗУП 3.1, 1С «Управление и торговля». Получает Екатерина - 78 000 рублей в месяц (в вакансии был указан именно такой оклад).

«Зарплата симпатичная, но есть, конечно, и минусы. Сидячий образ жизни, от постоянной работы за компьютером болят глаза. Раздражает наше любимое, часто меняющееся законодательство с различными вариантами трактования. Иногда засиживаешься допоздна, нет возможности поболеть или уехать в отпуск, когда хочется. Бывает, и понервничаешь, особенно когда проверки», - говорит Екатерина.

Очень помогают современным бухгалтерам средства автоматизации.

«С ними ты быстренько и документы введешь, и зарплату с различными алгоритмами рассчитаешь, и отчетность на раз-два выйдет. Главное, чтобы фирма не экономила на ресурсах и программном обеспечении. Кстати, некоторые мои коллеги берут сразу несколько компаний и работают на дому, очень выгодно выходит. Но я так не могу, мне нужно уделять время семье», - подчеркивает Екатерина.

Екатерина живет вместе с пожилыми родителями, большинство бытовых расходов она берет на себя.

Примерные траты Екатерины (в месяц):

На продукты - до 20 000 рублей

На лекарства для родителей - 10 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - от 3 500 до 7 500 рублей

На отдых и развлечения (музеи/кафе) - до 6 000 рублей

На общественный транспорт и такси - до 4 000 рублей

На хозтовары - до 3 000 рублей

На мобильную связь/интернет - 1 500 рублей