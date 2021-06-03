Ради бедных: Большая часть россиян согласилась платить высокие налоги

Больше половины россиян согласились на повышение налогов при условии, что вырученные от этого деньги направят на помощь малообеспеченным семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проведённый ВЦИОМ опрос показал, что 54% граждан считают разумными высокие налоги при условии, что бедные люди будут иметь более широкий доступ к бесплатным и качественным госуслугам.

О результатах исследования рассказал РБК. Выбранный большинством респондентов вариант подразумевает, что налоги, которые платят трудящиеся, идут на бесплатные услуги в сфере образования, здравоохранения и безопасности, которыми могут воспользоваться бедные. Чаще всего за такую схему голосовали россияне в возрастной категории от 60 лет и старше.

Кроме того, 45% россиян предпочли платить больше налогов только при условии уверенности в широкой доступности и высоком качестве госуслуг. Сомневаются в реалистичности такого варианта 33% участников опроса, пожелавшие платить меньше налогов из-за опасений, что различные социальные услуги станут менее доступными и упадут в качестве.

Ещё 28% посчитали, что каждый гражданин сам может распоряжаться собственными деньгами, поэтому ставки налогов, напротив, должны быть как можно ниже. Подавляющее большинство россиян (83%) высказалось за прогрессивную шкалу налогообложения, подразумевая, что те, кто зарабатывает больше, должен платить государству более весомую часть дохода в пользу бедных. Лишь 13% высказались за одинаковую налоговую ставку вне зависимости от заработка.

Тем не менее большинство россиян не слишком привлекает возможность влиять на распределение налоговых поступлений, если при этом им придётся платить больше налогов. Так ответили 65% респондентов. Лишь 26% опрошенных согласились с таким вариантом. 15% участников исследования высказали радикальное мнение: если есть возможность, налоги государству лучше вовсе не платить, полагаясь в этом вопросе на себя. Однако 81% не согласились с такой точкой зрения, заявив, что обязательные платежи должны доходить до государства в полном объёме.

Согласно опросу ВЦИОМ, больше трети россиян (36%) считают чрезмерными действующие налоги, сообщает РБК со ссылкой на результат исследования.

Издание уточняет, что телефонный опрос был проведен 2 марта, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Около половины опрошенных (52%) назвали налоговое бремя достаточным. Только 1% оценил его как недостаточное, сказано в публикации.

Большая часть респондентов, считающих налоги чрезмерными (49%), входит в возрастную категорию 25–34 года. Граждане России старше 60 лет заявили, что относятся к налогам терпимее, однако среди них 25% оценивают налоги как чрезмерные.

При этом только 65% опрошенных смогли назвать текущую ставку подоходного налога (НДФЛ), а в возрастной группе 18–24 года — 49%.

По данным опроса, 42% респондентов платят больше налогов, чем пять лет назад. При этом людей, чья зарплата за пять лет увеличилась, меньше — 30%. Среди опрошенных 13% рассказали, что платят меньше налогов, чем раньше. За прошедший пятилетний срок доходы упали у 27%.

На основе субъективных оценок ВЦИОМ сделал вывод об увеличении налогового бремени на граждан.

В России заработали новые налоги для обладателей более 1 млн рублей на своих счетах. В первую очередь они затронут состоятельных россиян, в том числе вкладчиков.

Налог на вклады

С 1 января 2021 года вступил в силу новый закон о налогообложении процентов по всем банковским вкладам частного лица на сумму более 1 млн рублей. Его инициатором в марте 2020-го выступил президент Владимир Путин

До этого налог по депозитам нужно было платить, если процентная ставка по вкладу превышала ключевую ставку Центробанка на 5%. Теперь это правило отменилось: ставка будет одинаковой как для резидентов, так и для нерезидентов — 13% НДФЛ (до 1 января 2021 года 35% и 30% соответственно).

Поделиться деньгами с государством придётся только тем, у кого суммарные процентные доходы по вкладам превысят базовый, определяемый ключевой ставкой ЦБ при депозите 1 млн рублей.

Так, с действующей ключевой ставкой Центробанка (4,5%) под налогообложение подпадают доходы по вкладам, которые превышают 42 500 рублей. При расчёте налога в валюте доход будут пересчитывать в рубли по официальному курсу ЦБ на дату фактического получения дохода. Курсовая разница налогом не облагается. Уплатить налог вкладчики должны будут самостоятельно.

Если у человека несколько вкладов в разных банках, но их сумма превышает 1 млн рублей, то НДФЛ в размере 13% всё равно будут облагаться полученные за год доходы за вычетом необлагаемого дохода с 1 млн рублей.

От налога освобождён доход по рублёвым счетам со ставкой ниже 1% годовых, в частности текущие, зарплатные счета. Кроме того, не будут облагаться налогом процентные доходы по счетам эскроу.

Минфин рассчитывает на поступления федеральный бюджет 100 млрд рублей в 2022 году от этой меры. Средства направят на выплаты семьям с детьми и безработным.

Также с 1 января появился налог на купонный доход облигаций, включая ОФЗ, субфедеральные и муниципальные. Все купоны любых облигаций (ОФЗ, облигаций регионов, корпоративных бумаг) будут облагаться налогом по ставке 13% для резидентов и 30% для нерезидентов.

По данным Агентства по страхованию вкладов, общий объём средств вкладов россиян по состоянию на 1 октября составил 32,7 трлн рублей. На вклады от 1 млн рублей приходится более половины от этой суммы (19 трлн рублей).

Подоходный налог для богатых

Для россиян, доход которых превышает 5 млн рублей в год (соответствует 416 700 рублей в месяц), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с 1 января вырос с 13% до 15%. Последние 20 лет в России была установлена единая ставка налога на доходы физлиц — 13%, однако из-за пандемии власти решили увеличить налоговую нагрузку. Закон о «налоге для богатых» в ноябре подписал Владимир Путин.

Облагаться НДФЛ по ставке в 15% будет только та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей. Новые правила, по разным оценкам, коснутся от 200 000 до 700 000 граждан (примерно 1% работающих россиян).

Повышенная ставка будет применяться только к «периодическим и активным» доходам сверх 5 млн руб. в год, включая зарплату, дивиденды и продажу ценных бумаг. В то же время она не будет распространяться на доходы от продажи любого личного имущества, кроме ценных бумаг и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Таким образом, разовый рост дохода выше 5 млн рублей из-за продажи, например, квартиры или машины либо получения крупной страховой выплаты облагаться 15-процентной ставкой не будет. Для таких доходов по-прежнему действует ставка 13%.

Кроме того, согласно закону, тот, кто попал под действие закона, освобождается от ответственности за налоговые правонарушения за первый квартал 2021 года. Одновременно с этим его освободят от уплаты сумм пеней, если он самостоятельно перечислит в бюджетную систему налог до 1 июля 2021-го.

Собранные деньги — по оценке президента, около 60 млрд рублей в 2021 году, — направят на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями, закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации. Отбором пациентов и распределением средств на лечение будет заниматься специальный некоммерческий фонд. По предварительным подсчётам, дополнительные поступления составят 64 млрд рублей в 2022-м и 68 млрд рублей в 2023-м.

Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ при доходе менее 204 тысяч рублей в год. От подоходного налога планируют освободить тех граждан, доход которых составляет 17 тысяч рублей в месяц, а для всех остальных вводится новая прогрессивная шкала, растущая в зависимости от размера годового дохода. Об этом сообщает "Лента.ру".

В пояснительной записке к документу упоминается о том, что "реализация предлагаемой системы налогообложения позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации".

Автором инициативы является депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов . Он предложил оставить ставку в 13% для доходов до 204 тысяч рублей, а для тех, кто в год зарабатывает больше пяти миллионов, она вырастет до 15%. Для доходов свыше 10 миллионов она будет составлять 1,3 миллиона рублей плюс 25% с суммы, превышающей 10 миллионов рублей, а для доходов свыше 100 миллионов рублей в год — 23,8 млн рублей плюс 35% с суммы, превышающей 100 миллионов рублей.

С 2021 года в России с 13 до 15% выросли ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. В законе предусмотрено несколько исключений. Например, прежней ставка осталась для случаев продажи личного имущества.

Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила ввести прогрессивную шкалу налогообложения и поднять сборы для части граждан. Для самых высокооплачиваемых работников налоговая нагрузка может повыситься до 45 процентов, пишет ТАСС.

При этом ТПП инициирует обнуление налогов и сборов с фонда оплаты труда для тех, чья зарплата меньше 13,5 тысяч рублей. В организации отмечают, что это нужно для снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов. ТПП говорит, что повышение налогов коснется одного процента россиян.