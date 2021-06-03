Россиянам посоветовали изменить сценарий отношения к деньгам

Если человеку «фатально» не везет с деньгами, то с большой долей вероятности дело в сценарии. В словаре терминов транзактного анализа говорится, что сценарий - набор определенных моделей поведения, который формируется в детстве. Об этом агентству «Прайм» заявила психотерапевт Анна Стори.

Она отметила, что сценарий нужен людям для «выживания» в мире взрослых, к которому нужно приспосабливаться.

«Так, в некоторых семьях деньги считаются предметом недостойным внимания, «грязным». Ваши родители могли отзываться о богатых людях с пренебрежением, как о жадных и беспринципных «мешках с деньгами». С такими установками вам сложно будет выстроить собственное здоровое отношение к деньгам», — указала эксперт.

Несмотря на везение или материальное благополучие, достигнутое трудом, человек все равно может сталкиваться с ощущениям постоянного дискомфорта. И в итоге человек избавится от средств, которые были с трудом заработаны.

Стори советует вспомнить все ситуации в жизни, которые связаны тем или иным образом с деньгами — как они были заработаны, как тратились или терялись. Человек обязательно заметит, что эти ситуации развивались положительным образом. Если разобраться в личной «денежной истории», то можно понять, какие установки препятствуют материальному успеху. Со временем человек научится использовать другие модели, подчеркнула психотерапевт.