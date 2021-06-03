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Психолог раскрыла причину фатального невезения в денежных вопросах

Лера Букина
1 час назад
Если человеку «фатально» не везет с деньгами, то с большой долей вероятности дело в сценарии. В словаре терминов транзактного анализа говорится, что сценарий - набор определенных моделей поведения, который формируется в детстве. Об этом агентству «Прайм» заявила психотерапевт Анна Стори.
Россиянам посоветовали изменить сценарий отношения к деньгам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Она отметила, что сценарий нужен людям для «выживания» в мире взрослых, к которому нужно приспосабливаться.
«Так, в некоторых семьях деньги считаются предметом недостойным внимания, «грязным». Ваши родители могли отзываться о богатых людях с пренебрежением, как о жадных и беспринципных «мешках с деньгами». С такими установками вам сложно будет выстроить собственное здоровое отношение к деньгам», — указала эксперт.
Несмотря на везение или материальное благополучие, достигнутое трудом, человек все равно может сталкиваться с ощущениям постоянного дискомфорта. И в итоге человек избавится от средств, которые были с трудом заработаны.
Стори советует вспомнить все ситуации в жизни, которые связаны тем или иным образом с деньгами — как они были заработаны, как тратились или терялись. Человек обязательно заметит, что эти ситуации развивались положительным образом. Если разобраться в личной «денежной истории», то можно понять, какие установки препятствуют материальному успеху. Со временем человек научится использовать другие модели, подчеркнула психотерапевт.
Согласно индексу покупательской активности, подготовленному холдингом «Ромир», индекс покупательской активности (ИПА) россиян в феврале стал рекордно высоким с 2012 года и составил 186%.
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