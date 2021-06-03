ЦБ предложил начинать торговать на бирже с 12 лет

«Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже, но пока еще окончательного консенсуса с правительством не достигнуто», — заявил Швецов.
«В школе к 12 годам люди знают математику уже достаточно неплохо. Дети к 12 годам имеют достаточные знания по математике, чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты. <...> Без практики научиться инвестировать невозможно», — считает Швецов.