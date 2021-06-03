Уставших от резкого роста цен россиян успокоили его замедлением

Росстат успокоил уставших от резкого роста цен россиян. Согласно подготовленной ведомством оценке индекса потребительских цен, в период с 25 по 31 мая рост цен на социально значимые продукты в России замедлился.

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Как и неделю назад, лидерами роста цен стали овощи. Картофель подорожал на 3,19%, морковь – на 4,42%, белокочанная капуста – на 5,12%, репчатый лук – на 1,68%.

По сравнению с позапрошлой неделей, цены на овощи стали расти медленнее. В период с 18 по 24 мая картофель подорожал на 3,79%, морковь – на 5,17%, а капуста – на 6,98%.

Кроме того, несколько недель подряд снижаются цены на огурцы и помидоры. На прошлой неделе они подешевели на 5,01% и 3,66% соответственно.

Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 3,1%.

Мясо кур стало дешевле на 0,08%, хотя неделю назад демонстрировало рост на 0,51%.

Замедлился рост цен на свинину (0, 29% против 0,51% неделей ранее), вареную колбасу (0,32% против 0,58%), подсолнечное масло (0,21 против 0,45%) и гречку (0,47% против 0,67%).