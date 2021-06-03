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Петербургский международный экономический форум 2021

Уставших от резкого роста цен россиян успокоили его замедлением

Вероника Полынина
20 минут назад
Росстат успокоил уставших от резкого роста цен россиян. Согласно подготовленной ведомством оценке индекса потребительских цен, в период с 25 по 31 мая рост цен на социально значимые продукты в России замедлился.
Уставших от резкого роста цен россиян успокоили его замедлением
Фото: ТАССТАСС
Как и неделю назад, лидерами роста цен стали овощи. Картофель подорожал на 3,19%, морковь – на 4,42%, белокочанная капуста – на 5,12%, репчатый лук – на 1,68%.
По сравнению с позапрошлой неделей, цены на овощи стали расти медленнее. В период с 18 по 24 мая картофель подорожал на 3,79%, морковь – на 5,17%, а капуста – на 6,98%.
Кроме того, несколько недель подряд снижаются цены на огурцы и помидоры. На прошлой неделе они подешевели на 5,01% и 3,66% соответственно.
Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 3,1%.
Мясо кур стало дешевле на 0,08%, хотя неделю назад демонстрировало рост на 0,51%.
Замедлился рост цен на свинину (0, 29% против 0,51% неделей ранее), вареную колбасу (0,32% против 0,58%), подсолнечное масло (0,21 против 0,45%) и гречку (0,47% против 0,67%).
Кроме того, в период с 25 по 31 мая остановился рост цен на проживание в гостиницах. На прошлой неделе подорожали лишь трехзвездочные гостиницы (+0,22%), тогда как неделей ранее Росстат отмечал рост цен от 1,1% до 4,5% на размещение в отелях всех категорий.
Личный счет,Росстат,
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