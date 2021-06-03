Посетителям ПМЭФ предложили попробовать виски за 900 тысяч

Посетителям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предлагают попробовать виски 62-летней выдержки за 900 тысяч рублей.

На цены в буфете ПМЭФ накануне обратила внимание Ксения Собчак . Она поделилась фотографией меню, в котором в том числе значится шотландский виски «Чивас Салют» стоимостью 900 тысяч рублей за бутылку.

38-летний виски предлагается за 500 тысяч рублей, бутылка воды BonAqua в меню стоит 550 рублей, а маленький пакетик сока – 500 рублей.

Обед для участников форума подорожал в этом году до 3800 рублей. Собчак объяснила, что за эти деньги можно сесть за столик. Даже если человек закажет только зеленый чай, он все равно заплатит эту сумму.

При этом, обратила внимание Собчак, выросла и цена билета на мероприятие – с 300 до 900 тысяч рублей.

Билеты на ПМЭФ делятся на две категории. Стандартный билет стоит 840 тысяч рублей, а премиальный – 960 тысяч рублей.

Издание Daily Storm пишет , что обладатели премиальных билетов рассчитывали попасть на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина , однако организаторы мероприятия их разочаровали.

Выяснилось, что пропуск на пленарное заседание с Путиным имеют только люди, приглашенные оргкомитетом «Росконгресса». Эти люди должны были также заранее сдать ПЦР-тест и подтвердить в личном кабинете право на участие в заседании.