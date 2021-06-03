МЭР поможет: россиянам компенсируют 25% стоимости машин

Минэкономразвития предлагает компенсировать покупателям 25% стоимости электромобилей в рамках государственной поддержки развития электротранспорта в России. Об этом рассказал замминистра экономического развития Илья Торосов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Торосов сообщил, что минэкономразвития работает над концепцией электротранспорта. В рамках стимулирования развития отрасли предполагается система господдержки по электротранспорту.

«Господдержка по электротранспорту: софинансирование для создания быстрых зарядных станций, производства ячеек, катодно-анодных материалов и водородных топливных элементов, и стимулирование спроса до 25% от стоимости на приобретение электротранспорта, но при условии себестоимости электроавтомобиля не более 2,5 млн рублей», - цитирует Торосова ТАСС.

По словам замминистра, реализация концепции позволит создать в России технологию для производства батарей и компонентной базы, а также создать 40 тысяч рабочих мест.

Предполагается, что доля электромобилей к 2030 году в общем потоке достигнет 10%.

27 мая Сбер показал такси будущего – полностью беспилотный электромобиль под названием ФЛИП, в котором могут разместиться шесть пассажиров. Разработчики анонсировали сменные модули питания, что позволяет за 5 минут перезарядить автомобиль, минуя долгий процесс зарядки. Премьера рабочего прототипа ФЛИПа состоялась 2 июня на ПМЭФ.