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Бизнесмены объяснили необходимость новой выплаты для россиян

Прайм
47 минут назад
Малоимущие россияне потребляют мало мяса, рыбы и овощей. Поэтому, пишет газета "Известия" со ссылкой на президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина, государство должно выделить этой категории граждан субсидию на продовольствие.
Бизнесмены предложили новую выплату для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Помимо россиян, эта мера позволит поддержать отечественных производителей.
"Субсидия на продовольствие — это возможность для людей более полноценно организовать питание свое и семьи. Проблема в том, что люди, у которых мало средств, потребляют мало рыбы, мяса, фруктов и овощей, заменяя их в рационе на хлеб, макароны и т.п. Неважно, как организовать помощь технически — наверное, проще всего, в виде выплаты на банковскую карту определенной суммы", — отметил он в беседе с изданием.
Катырин добавил, что россияне смогут потратить эти деньги только на продукты, произведенные в стране. Это поможет достичь нескольких целей:
Первая — поддержка семей, вторая — поддержка российского производителя, третья — никакого государственного регулирования цен.
Личный счет,Сергей Катырин,Торгово-промышленная палата,газета "Известия",
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