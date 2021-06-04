Банк России поддержал отмену комиссий при оплате ЖКХ

Банк России поддерживает отмену комиссий при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), но при этом необходимо понимать, кто готов переложить эти затраты на себя. Об этом, выступая на ПМЭФ-2021, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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Глава регулятора напомнила, что есть законопроект, который уже давно обсуждается. В Банке России эту инициативу поддерживают. Это, считает она, нужно, чтобы "по ЖКХ для людей были бесплатные выплаты".

Но есть нерешенные вопросы, в том числе — касаемо того, каким образом будут компенсироваться эти затраты.

"Не бывает так, что мы провозглашаем что-то бесплатно и не понимаем источник покрытия, это надо честно себе сказать < >нужно посмотреть, действительно, где может быть бесплатно, кто на себя возьмет эти затраты", — отметила Набиуллина.