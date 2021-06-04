Как вернуть украденные с карты деньги

Когда банк заключает договор банковского счета с клиентом, он берет на себя обязанность сохранить денежные средства. Об этом агентству «Прайм» заявил старший партнёр адвокатского бюро «Система защиты» Алексей Семенов

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По словам эксперта, обеспечить сохранность средств клиента банк может при условии соблюдения некоторых условий.

«Банк устанавливает правила идентификации лица, которое вправе распоряжаться денежными средствами на карте (номер карты, пин — код и иные средства идентификации), а также предоставляет этому лицу право контролировать действия банка», — подчеркнул Семенов.

Если человек сталкивается со списанием денежных средств, ему надо сразу же обратиться в банк по телефону, указанному на пластиковой карте. Ему нужно поставить в известность оператора кредитной организации, что была совершена незаконная транзакция.

Когда банк получает информацию о незаконном списании средств, он предлагает заблокировать карту, а затем выпустить новую. По словам адвоката, это правильный метод, поскольку не существует другого способа противостоять подобным мошенническим действиям.

Так, Семенов подчеркнул, что те средства, что были украдены мошенником, банк должен вернуть. Он же обязуется самостоятельно заниматься поисками мошенника, обратившись в правоохранительные органы

Вместе с тем человеку не возместят средства, если выяснится, что он по собственному желанию передал коды доступа к счету другим лицам. Если же произошло именно это, человеку следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении средств, отмечает адвокат.