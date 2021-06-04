Денежные переводы из-за рубежа решили контролировать

Депутаты Госдумы предложили наделить Росфинмониторинг новыми полномочиями. Поправки предполагают обязательный контроль денежных переводов из отдельных стран в Россию вне зависимости от их суммы. С государствами, которые могут попасть под действие инициативы, парламентарии ещё не определились.

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Нововведение призвано усилить противодействие нежелательным организациям.

Речь идёт о поправках в законопроект о запрете граждан участвовать в работе нежелательных неправительственных организаций.

Парламентарии предложили изменить закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма».

Поправки предполагают обязательный контроль денежных переводов из определённых стран гражданам и юрлицам, за исключением банков, а также иностранным организациям без статуса юридического лица, пояснил РБК.

Росфинмониторинг проконтролирует переводы, если они будут поступать от «плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка» с территории иностранного государства. Перечень таких стран в дальнейшем утвердит уполномоченный орган. Этот список депутаты предложили отнести к информации ограниченного доступа. Сведения банки будут получать в соответствии с порядком, определённым Росфинмониторингом по согласованию с Банком России . В случае принятия поправки вступят в силу с 1 октября 2021 года.

Помимо этого, парламентарии предложили изменить правила финансовой отчётности некоммерческих организаций. Сейчас власти контролируют получение и расходование иностранных средств и иного имущества на сумму от 100 000 рублей.

Поправка предполагает, что это ограничение уберут, в связи с чем обязательному контролю будут подлежать все операции. Мера не затронет НКО, которые обладают статусом государственного органа и госкомпании, публично-правовой компании и потребительского кооператива, государственного образовательного учреждения, товарищества собственников недвижимости, садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества, а также объединения работодателей.