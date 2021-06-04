В чужом кармане: сколько зарабатывает веб-дизайнер

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Веб-дизайнеры создают дизайны сайтов, иконки, иллюстрации и отрисовывают макеты для верстки. Наш новый герой - 31-летний веб-дизайнер Антон К. с художественным образованием.

«Сейчас столько недорогих курсов по веб-дизайну, что высшее образование тут совсем не нужно. Если есть голова и способности, можно вообще бесплатно все изучить в интернете. Включаешь уроки на ютюбе и веред. Моя знакомая начинала с администрирования сайтов, потом пошла на курсы флэша и научилась делать баннеры. Верстает сайты-визитки. Рисовать не умеет, но хорошо подбирает графику, 11 лет в этой сфере. Но тот, кто хорошо рисует, будет больше получать. Я, к приему, могу и шрифт уникальный забацать, и креативную анимацию», - рассказывает Антон.

Сейчас Антон работает в IT-компании полного цикла. Работа эта удаленная, зарплату обещали от 50 000 до 100 000 рублей (в зависимости от количества заказов), в среднем Антон получает 70 - 80 тысяч.

В его обязанности входит разработка дизайн-концепций и макетов для web-интерфейсов (корпоративные сайты, интернет-магазины, личные кабинеты, мобильные приложения).

Для трудоустройства требовался опыт работы на аналогичной должности от двух лет, навыки работы в Adobe Creative Suite, Photoshop, InDesign, Illustrator, Figma.

«Я некоторое время был на фрилансе, но сейчас дизайнеров много, очень сложно самому искать заказы. У компании связи, репутация, люди приходят сами и от части забот меня это избавляет. Один из минусов - мне приходится напрямую общаться с клиентами. Многие из них считают, что сами прекрасно разбираются в дизайне и вносят поправки, после которых сайт становится нелепым. Удовольствия от такой работы ноль, никакого креатива и творчества не получается - наступают на горло песне», - отмечает Антон.

По его словам, от веб-дизайнеров часто требуют сделать конфетку в кратчайшие сроки, а потом все так же быстро переделать.

«При этом тебе нужно не просто создать красивую иконку, а сделать так, чтобы все это было удобно в использовании. Здесь нужны знания и в программировании. Огромный плюс - если захочется сменить работу, будет нетрудно, например, можно заняться графическим оформлением книг, разных онлайн-курсов», - говорит Антон.

Сейчас Антон снимает квартиру под Сочи вместе с другом и копит на собственное жилье.

Примерные траты Антона (в месяц):

На аренду жилья - 20 000 рублей

На продукты и фастфуд - до 15 000 рублей

На отдых и развлечения (бары/активный отдых) - до 10 000 рублей

На общественный транспорт и такси - до 5 000 рублей

На хозтовары и спонтанные покупки - до 5 000 рублей

На мобильную связь/интернет - 2 500 рублей