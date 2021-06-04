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Рогозин рассказал о зарплатах в «Роскосмосе»

Ura.Ru
1 час назад
На предприятиях российской ракетно-космической отрасли специалисты получают зарплату в размере до 300 тысяч рублей. Этим поделился генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, ранее опубликовавший данные о своей годовой зарплате в более, чем 83 миллиона рублей.
«100 тысяч рублей получают хорошие специалисты, 150-200-300 тысяч — есть такие зарплаты на наших предприятиях», — сказал он в эфире радиостанции «Коммерсант-ФМ».
В День космонавтики, 12 апреля, президент Владимир Путин дал поручение значительно повысить зарплату космонавтам. По его словам, их доход должен составлять от 100 тысяч рублей.
Ранее стало известно о доходах самого Рогозина. За 2020 год он заработал свыше 83 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2019 году. Тогда его годовой оклад составлял 44 млн 130 тысяч рублей.
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