Названы популярные способы "развода" владельцев криптовалют

1 июня Центробанк
опубликовал список из 1820 организаций, у которых выявил признаки нелегальной деятельности. Регулятор в том числе назвал несколько криптокомпаний, которые имеют признаки финансовой пирамиды. В «черный список» попал клон сайта американского издания о криптовалюте CoinDesk, а также компании Crypto-Max, Crypto Inc, Crypto Invest, Exchange Coindesk и Secretcryptodeals. 1 февраля 2021 года ЦБ выявил незаконную деятельность компаний Cryptobase Inc, Cryptobull, Cryptohands, CryptoKS, Crypton Broker, Cryptonode и Cryptoon.