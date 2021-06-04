Названы популярные способы "развода" владельцев криптовалют

В США с октября 2020 года жертвами криптомошенников стали 7 тысяч человек, следует из отчета Федеральной торговой комиссии США (FTC). Суммарно они передали злоумышленникам 80 млн долларов в криптовалюте.

Издание РБК составило список основных способов, которыми пользуются мошенники для обмана владельцев криптовалют.

Стив Возняк. Одна из популярных схем мошенничества с криптовалютой - фальшивые раздачи цифровых монет. Преступники обещают удвоить сумму, которую инвестор пришлет на их кошелек. Однако обратно инвесторы криптовалюту не получают. Зачастую злоумышленники пользуются именами известных личностей для привлечения жертв. Например, в 2020 году в такую мошенническую схему был втянут сооснователь Apple

Другая мошенническая схема – фальшивые обменные пункты, в которых якобы можно заработать на колебаниях обменных курсов. Пользователя, купившего криптовалюту на реальной площадке, заманивают в обменник, где предлагается «выгодный» курс обмена криптовалюты обратно на рубли. Как только жертва отправляет средства, они безвозвратно исчезают.

Популярностью у преступников пользуются также ложные инвестиционные фонды. Пользователям предлагают отдать криптовалюту в доверительное управление, обещая высокую доходность. Такие лже-фонды работают по принципу финансовой пирамиды. Первое время клиенты даже получают дивиденды за счет финансовых вливаний других жертв.