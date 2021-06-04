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Петербургский международный экономический форум 2021

Названы популярные способы "развода" владельцев криптовалют

Вероника Полынина
1 час назад
В США с октября 2020 года жертвами криптомошенников стали 7 тысяч человек, следует из отчета Федеральной торговой комиссии США (FTC). Суммарно они передали злоумышленникам 80 млн долларов в криптовалюте.
Названы популярные способы "развода" владельцев криптовалют
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Издание РБК составило список основных способов, которыми пользуются мошенники для обмана владельцев криптовалют.
Одна из популярных схем мошенничества с криптовалютой - фальшивые раздачи цифровых монет. Преступники обещают удвоить сумму, которую инвестор пришлет на их кошелек. Однако обратно инвесторы криптовалюту не получают. Зачастую злоумышленники пользуются именами известных личностей для привлечения жертв. Например, в 2020 году в такую мошенническую схему был втянут сооснователь Apple Стив Возняк.
Другая мошенническая схема – фальшивые обменные пункты, в которых якобы можно заработать на колебаниях обменных курсов. Пользователя, купившего криптовалюту на реальной площадке, заманивают в обменник, где предлагается «выгодный» курс обмена криптовалюты обратно на рубли. Как только жертва отправляет средства, они безвозвратно исчезают.
Популярностью у преступников пользуются также ложные инвестиционные фонды. Пользователям предлагают отдать криптовалюту в доверительное управление, обещая высокую доходность. Такие лже-фонды работают по принципу финансовой пирамиды. Первое время клиенты даже получают дивиденды за счет финансовых вливаний других жертв.
1 июня Центробанк опубликовал список из 1820 организаций, у которых выявил признаки нелегальной деятельности. Регулятор в том числе назвал несколько криптокомпаний, которые имеют признаки финансовой пирамиды. В «черный список» попал клон сайта американского издания о криптовалюте CoinDesk, а также компании Crypto-Max, Crypto Inc, Crypto Invest, Exchange Coindesk и Secretcryptodeals. 1 февраля 2021 года ЦБ выявил незаконную деятельность компаний Cryptobase Inc, Cryptobull, Cryptohands, CryptoKS, Crypton Broker, Cryptonode и Cryptoon.
Личный счет,Стив Возняк,Центральный банк России,Apple,РБК,
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