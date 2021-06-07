Цена литра бензина Аи-92 за неделю выросла на 4 копейки

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 31 мая по 4 июня 2021 года увеличились на 4 копейки по сравнению с предыдущей неделей и составили 45,43 рубля за литр. Цены на бензин Аи-95 выросли на 5 копеек и составили 48,83 рубля за литр. Цена на дизельное топливо увеличилась на 2 копейки, до 49,78 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

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За отчетный период бензин Аи-92 более всего подорожал в Северо-Западном и Центральном федеральных округах - на 5 копеек, до 45,77 рубля и 45 рублей за литр соответственно. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 54,3 тыс. рублей за т, что на 446 рублей выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 320 рублей - до 54,437 тыс. рублей за т.

По данным Thomson Reuters Kortes, бензин Аи-95 более всего подорожал в Центральном федеральном округе - на 7 копеек, до 48,7 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 57,211 тыс. рублей за т, что на 605 рублей ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 250 рублей - до 57,439 тыс. рублей за т.

Стоимость авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период снизилась на 112 рублей и составила 56,186 тыс. рублей за т.