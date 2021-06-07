Путин поручил расширить программу детского кешбэка

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
сообщал ТАСС, что период действия программы детского кешбэка расширен, теперь можно возместить 50% стоимости путевок с 10 мая по 20 сентября. Он напомнил, что родители, которые приобрели путевки до 25 мая, могут с 15 июня через портал Госуслуг заполнить форму и предоставить подтверждающие документы на получение половины средств за транзакцию, но не более 20 тыс. рублей. Что касается основной программы детского кешбэка, то она действует с 25 мая, вся информация размещена на сайте мирпутешествий.рф
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