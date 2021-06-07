Путин поручил расширить программу детского кешбэка

21 апреля в послании парламенту глава государства объявил о введении системы возврата 50% затрат на путевки в детские лагеря. 19 мая президент поручал кабмину решить проблему с путевками в лагеря, которые были куплены еще до введения детского туристического кешбэка. 2 июня на совещании с членами правительства Путин подчеркивал, что надеется на безупречное с технической точки зрения расширение этой программы.