Россияне взяли в мае кредитов более чем на ₽1 трлн

При этом россияне набрали в мае на 12,6 процента меньше кредитов, чем в рекордном апреле. Сильнее всего «просела» ипотека — выдачи сократились на 21 процент. В июне объем выданных кредитов вырастет относительно мая, считают эксперты. Всего с начала года объем одобренных россиянам ссуд достиг 5,3 триллиона рублей.