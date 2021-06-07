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Россияне набрали в мае кредитов на триллион рублей

Lenta.ruиещё 1
7 часов назад
В мае банки выдали россиянам кредиты на общую сумму 1,14 триллиона рублей, несмотря на долгие праздники. Основной объем пришелся на займы наличными — 575,5 миллиарда рублей. Об этом говорится в исследовании Frank RG.
Россияне взяли в мае кредитов более чем на ₽1 трлн
Фото: ТАССТАСС
При этом россияне набрали в мае на 12,6 процента меньше кредитов, чем в рекордном апреле. Сильнее всего «просела» ипотека — выдачи сократились на 21 процент. В июне объем выданных кредитов вырастет относительно мая, считают эксперты. Всего с начала года объем одобренных россиянам ссуд достиг 5,3 триллиона рублей.
Задолженность россиян по кредитам в прошлом году увеличилась на 13,4 процента и достигла рекордных 19,92 триллиона рублей. Задолженность населения постоянно растет, отмечают эксперты.
В число наиболее закредитованных регионов вошли Тува, Калмыкия, Чувашия, Ленинградская и Тюменская области. Наименьший уровень долговой нагрузки зафиксирован в Республике Крым и Севастополе, а также в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
Ранее стало известно, что средний срок выхода россиян из долговой ямы — около 15 месяцев. При этом в 2019 году он составлял 12 месяцев.
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