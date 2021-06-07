Дело Мавроди живет: как распознать финансовую пирамиду

В настоящее время на рынке финансов мошенничество набирает обороты. Наряду с внедрением новых обманных схем растут финансовые пирамиды. В связи с этим даже искушенным инвесторам трудно понять, где работает добросовестная компания, а где раскинула свои сети бригада жуликов. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Скандал с арестом топ-менеджеров крупной инвестиционной компании QBF не утихает. Как считают правоохранительные органы, ее деятельность является мошеннической. Компанию обвиняют в создании финансовой пирамиды.

Те средства от клиентов, что получали обвиняемые, переводились в офшоры, а клиентам предоставлялись липовые отчеты о том, что их вложения инвестированы в серьезные финансовые портфели. Речь может идти о краже около 5 7 млрд рублей. Как сообщается,

топ-менеджеры брокера предлагали обеспеченным клиентам направлять крупные суммы в доверительное управление - им обещали доход в 20%.

Как считает аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев, люди несут деньги в такие компании из-за того, что являются финансово неграмотными. По его словам, таких людей легко заманить.

«Сейчас эти пирамиды растут как грибы. На сегодня 1800 штук насчитал Центробанк и составил «черный список», который будет еще пополняться, и пополняться. Представляете, сколько у нас финансовых пирамид, которые действуют под видом банков, микрофинансовых, брокерских», - заявил он.

Отличить жуликов от настоящих компаний не является трудной задачей, считает эксперт. По его словам, сегодня действует не так много настоящих брокерских компаний и банков, предоставляющих соответствующие услуги. Таких несколько десятков.

Также эксперт подсказал, что существует возможность посетить офис компании.

«Есть еще один момент, который легко проверяется. Задаете вопрос: я перечисляю деньги кому — на свой личный брокерский счет в этой компании или я перевожу деньги на счет компании?», указал эксперт.

Если человек получает ответ, что он переводит деньги на счет компании, значит, он этих денег больше не увидит. Средства на брокерском счете лежат на счете клиента. Любая брокерская компания открывает человеку брокерский счет - он является его личным счетом, подсказывает он.