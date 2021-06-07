Маткапитал без подачи заявления получили почти 1 млн семей

Материнский капитал по новой системе, без подачи заявления, получили почти 1 млн российских семей. Об этом на площадке форума молодых деятелей культура и искусств "Таврида" сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

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Ранее он сообщал, что с апреля 2020 года материнский капитал выплачивается в проактивном режиме - то есть без подачи заявления, на основании данных ЗАГС.

"Уже почти 1 млн человек получил материнские капиталы без заявления", - приводятся в сообщении пресс-службы мероприятия слова Котякова.

Он отметил, что в планах властей и далее развивать проактивное предоставление мер социальной поддержки, когда людям не нужно собирать справки для получения помощи.

"Мы сейчас меняем внутренние процессы для того, чтобы портал госуслуг стал единым окном, через которое будут решаться все вопросы взаимоотношений гражданина и государства. Такая модель взаимодействия - через сеть, через мобильное приложение - комфортна для гражданина и более эффективна для государства", - цитирует министра пресс-служба.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составит 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.

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