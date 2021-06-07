В чужом кармане: сколько зарабатывает электромонтер

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наш новый герой - 43-летний Сергей К. В политехническом колледже он получил профессию электромонтера, сейчас у Сергея шестой разряд -специалисты с такой квалификацией вправе проводить работы с электросетями под напряжением свыше 15 киловольт.

Сейчас Сергей работает в компании, которая занимается монтажом инженерных систем в малоэтажных домах Москвы и Московской области.

В его обязанности входит монтаж электропроводки, сборка щита, установка и ремонт осветительных приборов, работа с технической документацией. Получает Сергей 60 000 рублей. В вакансии, на которую он откликнулся год назад, обещали на 20 тысяч больше.

«Конечно, 80 тысяч меня заманили, пришел и на собеседовании сразу сказали про 60, извинились - вроде как опечатались. Но и 60 мне показалось ничего за график 5/2 с невысокой, как они сказали, загрузкой. Переработки случаются и за них не доплачивают, пару раз в неделю рабочий день может затянуться до девяти вечера. Если клиент захочет тебя видеть именно вечером, поедешь вечером. Часто на исполнение заявки уходит меньше времени, чем на ее закрытие: пока дозвонишься и разжуешь, что сделал, полдня проходит, а сроки поджимают (могут оштрафовать, если затянешь). На VIP-заявки на вертолете летать надо, чтобы в срок успеть», - рассказывает Сергей.

Из плюсов - в компании выдают форму с обувью, зарплату и аванс не задерживают, есть новое рабочее авто, которым Сергей может пользоваться и в нерабочее время.

«Возможно, кому-то 60 покажется неплохой зарплатой. Мой коллега в регионах работал за 25 тысяч при пятом разряде. Но в Подмосковье и 60 тысяч немного, если у тебя семья. К тому же у меня в компании хромает снабжение. Может оказаться, что не хватает отверток или каких-то других инструментов. Приходится прикупать что-то по мелочи, дела-то срочные. А твою заявку на снабжение могут только через месяц выполнить. У начальства любимая фраза: «Ты найди из чего сделать и сделай», - отмечает Сергей.

Сергей считает свою профессию одной из самых стабильных - работы с электроэнергией требуются всегда и везде.

«Другое дело, что непросто найти нежадную компанию с человеческим отношением. Я сменил мест семь уже и всем советую не бояться уходить в поисках лучшего, даже переезжать - в более-менее крупных городах мест полно. Не понимаю, почему некоторые соглашаются на мизерные зарплаты - это работа с высоким напряжением и повышенной опасностью, уж лучше подольше поискать».

Сергей живет вместе с женой и двухлетним сыном в квартире, которая досталась им от родителей. Жена Сергея в декрете, свое пособие она тратит на нужды ребенка, Сергей покупает продукты и оплачивает коммунальные услуги.

Примерные траты Сергея (в месяц):

На продукты - до 25 000 рублей

На отдых (кино/кафе) и покупку одежды для всей семьи - до 15 000

На оплату услуг ЖКХ - от 2 600 до 5 700 рублей

На бензин - до 5 000 рублей (оплачивает только поездки, совершенные в свободное время)

На хозтовары и небольшие спонтанные покупки - до 5 000 рублей

На мобильную связь/интернет для себя и жены - 2 000 рублей