Эксперт: банки готовят шокирующую новость

Экономист Валентин Катасонов рассказал, что банкиры стремятся к отказу от привычной долларовой системы и переводу мира на цифровые суррогаты валют. Об этом сообщает DEITA.RU.

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По мнению экономиста, банки хотят навсегда отвязать стоимость денег от реальных активов. Кроме того, этот переход позволит мировой элите списать свои многомиллиардные долги, накопленные за последние сто лет, считает Катасонов.

По его мнению, переход могут совершить стремительно и шокировать людей новостью о том, что долларовая система уже давно нежизнеспособна и искусственно поддерживается властями США уже более десяти лет.

В результате люди начнут отказываться от сбережений в долларах, а элиты «абсорбируют всю попадающую на свободный рынок валюту». Обычный доллар исчезнет, но его цифровой аналог станет всесильным.

О крахе долларовой системы ранее говорил экономист Михаил Хазин . По его мнению, в ближайшее время крупнейшим игрокам, к которым относится и Россия, предстоит провести новый раздел мира, так как финансовый глобализм исчерпал ресурс, позволявший поддерживать мировую экономику.