Когда россиянам начнут безвозмездно раздавать деньги

Член комитета Госдумы по труду Олег Шеин считает, что налоговая перестройка позволит россиянам получать от государства выплаты в виде безусловного базового дохода. Об этом сообщает «Ура.ру».

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«Мы хорошо понимаем, что это требует серьезной налоговой перестройки против корпораций в интересах обычных людей. Мы должны начинать это делать», - рассказал он.

Депутат подчеркнул, что за два месяца такая перестройка невозможна. Для введения базового дохода власти должны осознать, что корпорации в РФ находятся в «налоговом раю» и бюджет недополучает триллионы рублей.

По его мнению, в стране также могут ввести прогрессивную шкала налогов, в том числе подоходного налога.

В 2020 году замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил обсудить идею введения в России безусловного базового дохода. Этот доход представляет собой сумму, которую государство выделяет гражданам вне зависимости от уровня их заработка и без необходимости выполнения работы.

Портал SuperJob провел опрос и выяснил, что почти 70 процентов россиян хотят получать от государства базовый доход в 28,5 тысячи рублей в месяц.

Безусловный базовый доход был одним из пунктов в традиционном «шокирующем» прогнозе датского Saxo Bank с маловероятными и недооцениваемыми событиями на 2021 год.

Эксперты банка считают, что введение безусловного базового дохода, исчезновение лишних рабочих мест и переход на удаленку приведут к запустению мегаполисов. Загруженность городских офисов станет нулевой, а коммерческая недвижимость подешевеет.