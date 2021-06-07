Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту
Петербургский международный экономический форум 2021

Когда россиянам начнут безвозмездно раздавать деньги

Мария Иванова
3 часа назад
Член комитета Госдумы по труду Олег Шеин считает, что налоговая перестройка позволит россиянам получать от государства выплаты в виде безусловного базового дохода. Об этом сообщает «Ура.ру».
Когда россиянам начнут безвозмездно раздавать деньги
Фото: ТАССТАСС
«Мы хорошо понимаем, что это требует серьезной налоговой перестройки против корпораций в интересах обычных людей. Мы должны начинать это делать», - рассказал он.
Депутат подчеркнул, что за два месяца такая перестройка невозможна. Для введения базового дохода власти должны осознать, что корпорации в РФ находятся в «налоговом раю» и бюджет недополучает триллионы рублей.
По его мнению, в стране также могут ввести прогрессивную шкала налогов, в том числе подоходного налога.
В 2020 году замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил обсудить идею введения в России безусловного базового дохода. Этот доход представляет собой сумму, которую государство выделяет гражданам вне зависимости от уровня их заработка и без необходимости выполнения работы.
Портал SuperJob провел опрос и выяснил, что почти 70 процентов россиян хотят получать от государства базовый доход в 28,5 тысячи рублей в месяц.
Безусловный базовый доход был одним из пунктов в традиционном «шокирующем» прогнозе датского Saxo Bank с маловероятными и недооцениваемыми событиями на 2021 год.
Эксперты банка считают, что введение безусловного базового дохода, исчезновение лишних рабочих мест и переход на удаленку приведут к запустению мегаполисов. Загруженность городских офисов станет нулевой, а коммерческая недвижимость подешевеет.
По прогнозу Saxo Bank, в 2021 году начнется коммерческое использование ядерного синтеза, искусственный интеллект будет устранять нехватку воды и пищи в мире, появится новый дешевый транспорт.
Личный счет,Олег Шеин,Дмитрий Медведев,Saxo Bank,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители