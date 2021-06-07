Раскрыты последствия отмены части соцпенсий

Отмена социальных пенсий по потере кормильца для работающих студентов обернется сокращением налоговых отчислений, уверен член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов

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В комментарии «Ура.ру» Леонов выразил мнение, что отмена социальных пенсий для студентов заставит их искать подработку, которая в большинстве своем не будет легально оформлена.

По его словам, студенты в России «и так работают в черную, получают зарплату в конвертах». Если количество таких нелегально трудоустроенных студентов будет расти, государство только потеряет.

Россияне, получающие эту выплату до 1 августа должны предоставить в Пенсионный фонд России (ПФР) справки об отсутствии трудоустройства. В противном случае начисления будут приостановлены.

На пенсию по потере кормильца могут претендовать только те, у кого нет другого источника дохода. При назначении пенсии или иных социальных выплат их получатель дает письменное обязательство сообщать в ПФР о причинах, которые могут привести к прекращению выплат, например, об устройстве на работу.

Россияне, которым положены выплаты по потере кормильца, должны подать в ПФР все необходимые справки, иначе им грозит приостановка начисления пенсий с 1 августа.