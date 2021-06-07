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Раскрыты последствия отмены части соцпенсий

Вероника Полынина
1 час назад
Отмена социальных пенсий по потере кормильца для работающих студентов обернется сокращением налоговых отчислений, уверен член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.
Раскрыты последствия отмены части соцпенсий
Фото: ТАССТАСС
В комментарии «Ура.ру» Леонов выразил мнение, что отмена социальных пенсий для студентов заставит их искать подработку, которая в большинстве своем не будет легально оформлена.
По его словам, студенты в России «и так работают в черную, получают зарплату в конвертах». Если количество таких нелегально трудоустроенных студентов будет расти, государство только потеряет.
Россияне, получающие эту выплату до 1 августа должны предоставить в Пенсионный фонд России (ПФР) справки об отсутствии трудоустройства. В противном случае начисления будут приостановлены.
На пенсию по потере кормильца могут претендовать только те, у кого нет другого источника дохода. При назначении пенсии или иных социальных выплат их получатель дает письменное обязательство сообщать в ПФР о причинах, которые могут привести к прекращению выплат, например, об устройстве на работу.
Россияне, которым положены выплаты по потере кормильца, должны подать в ПФР все необходимые справки, иначе им грозит приостановка начисления пенсий с 1 августа.
В ПФР отмечают, что проверка пенсионных дел и перерасчеты ведутся на постоянной основе.
Личный счет,Сергей Леонов,Пенсионный фонд РФ,Совет Федерации,
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