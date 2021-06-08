Поднимут пенсии: какие выплаты ждут россиян летом

Этим летом ряд категорий россиян, в частности, пенсионеры, семьи с детьми и беременные, смогут рассчитывать на новые социальные выплаты или повышение уже получаемых пособий. Об этому агентству «Прайм» сообщил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Первого августа будет выполнен перерасчет пенсионных выплат. Данный вопрос будет касаться только работающих пенсионеров. Их ждет повышение размера страховых пенсий.

Максимальный рост пенсии составит 3 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК).

Также президент РФ ранее заявил, что на материальную поддержку в виде выплаты в размере 6350 рублей смогут рассчитывать беременные женщины, которые находятся в трудном финансовом положении. Однако для получения выплаты они должны были встать на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Выплата пособий начнется с 1 июля.

Еще одной мерой поддержки семей с детьми в возрасте от 8 до 16 лет является выплата в размере 5650 рублей. Однако Петропольский отметил, что она полагается только неполным семьям. Выплаты начнут производиться с июля.

«Правда, есть еще одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов», — отметил адвокат.

Также президентом было предложено ещё раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет. Выплата полагается и родителям будущих первоклассников, которые отправятся в школу этой осенью. Выплаты ожидаются в августе.