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Петербургский международный экономический форум 2021

До 300 тысяч: кто зарабатывает больше всех на удаленке

Лера Букина
2 часа назад
Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями с удаленной работой в июне стали аналитик 1С и глава отдела интернет-маркетинга – им готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Работа.ру».
До 300 тысяч: кто зарабатывает больше всех на удаленной работе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
От аналитика требуется, в частности, наличие высшего технического или экономического образования, опыт работы с конфигурациями на платформе 1С. У руководителя отдела интернет-маркетинга должен быть трехлетний опыт работы или более. Одно из требования - портфолио из созданных лендингов с высокой конверсией.
HR-директору могут платить 250 тысяч рублей и более, менеджеру по работе с клиентами в типографской компании – от 180 тысяч рублей, разработчику полного стека - до 180 тысяч рублей.
Специалист по контекстной рекламе оказался в списке наиболее высокооплачиваемых вакансий июня. Он может зарабатывать до 150 тысяч рублей.
Согласно исследованию «Потребительский индекс Иванова», проведенному аналитиками SberCIB, зарплаты среднестатистических представителей среднего класса в России в первом квартале 2021 года выросли на 2,9%.
Как стало известно, законопроект о системе «страхования занятости» начали готовить в Государственной думе РФ. Согласно документу, пособия по безработице будут выплачиваться со взносов предпринимателей.
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