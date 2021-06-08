В чужом кармане: сколько зарабатывает фельдшер

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: ТАСС ТАСС

35-летняя Виктория Л. - фельдшер одной из московских станций скорой помощи.

«У меня среднее медицинское образование, училась на фельдшера, так как это интереснее - программа готовит именно лечебников. Сестринская программа другая - там учат уходу за больными, процедурам, санэпидрежиму и кратко о болезнях. Многие бояться, что кроме скорой фельдшеру идти некуда, на самом деле это не так - в поликлиниках сейчас тоже фельдшерские ставки есть. В кабинете доврачебного осмотра ведут прием и выписывают рецепты, работают в медицинских пунктах в школах, колледжах и вузах, на производстве. В зависимости от возраста, состояния здоровья, нужды в деньгах можно выбрать что-то», - рассказывает Виктория.

Работать на скорой тяжело, особенно женщине, подчеркивает она.

«График работы суточный. После нескольких лет на скорой ритмы сбиваются. Практически все сотрудники перед дежурством плохо спят, не высыпаются. Ритм такой -приходишь с суточного дежурства, идешь спать, вечером встаешь с тяжелой головой. Делаешь дела, потом спишь опять, утром готовишься к следующим суткам», - отмечает Виктория.

Для трудоустройства на станцию скорой помощи, где работает Виктория, необходим действующий сертификат специалиста «Скорая и неотложная помощь» и опыт работы от года. В вакансии обещают зарплату в 47 000 рублей, это соответствует действительности.

«Всем понятно, что на скорой тяжело. Хотела бы сказать о том, что меня радует в этой работе. Например, ты на голову выше обывателей, которые не знают, где у них желудок. Специфический юмор будет помогать во многих жизненных ситуациях. С образованием фельдшера можно уйти в косметологию и массаж. Но есть много неочевидных проблем: нужно обладать отменным здоровьем, и то не факт, что не вылезет какой-нибудь гастрит или грыжа. И да, таскать тяжелый железный чемодан, электрокардиограф, - обязанность фельдшера», - говорит Виктория.

Раздражают Викторию «глупые вызовы, мамочки, которые не знают, что делать с детьми, асоциальные люди, алкоголики, которые считают, что ты им все должен и обязан, здоровые мужики с температурой 37, любимые пенсионеры, а еще - «я просто вызвал, чтоб послушали».

Она отмечает, что на вызове можно столкнуться с неадекватным или психически больным человеком. На бригады, бывает, нападают.

«Конечно, зарплата курам на смех. Знаний от тебя требуют врачебных, а платят медсестринские деньги. Но зато ты действительно помогаешь людям каждый день, чувствуешь значимость своей работы. Опытные фельдшеры бывают грамотнее врачей. Потому что практика и знают профессию не по учебнику», - заключила Виктория.

Виктория живет с мужем, дочерью и бабушкой. Супруг - тоже медик, получает он вдвое больше Виктории. Они вместе покупают продукты и копят на автомобиль, муж оплачивает коммунальные услуги.

Примерные траты Виктории (в месяц):

На продукты - до 15 000 рублей

На нужды бабушки - до 10 000 рублей

На одежду, косметику и/или салон красоты - до 5 000 рублей

На отдых (кино/развлечения с ребенком) - до 5 000

На общественный транспорт - 2 500 рублей

На хозтовары - до 1 000 рублей

На мобильную связь/интернет - 1 000 рублей