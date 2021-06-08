Иран назвали новым доступным направлением для россиян

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«Уникальность Ирана в том, что можно ездить круглый год. Особенности экскурсионного, исторического и культурно познавательного туризма в том, что они круглогодичные. Территория Ирана такова, что это могут быть и горные лыжи и отдых на море», - отметил Горин.

По его словам, путешествие в эту страну является доступным – туда не так далеко лететь и отдых там является не столь дорогим.

Горин отметил и развитую инфраструктуру в Иране. Также, по его словам, там есть много возможностей для размещения.

В стране доступна экскурсионная программа по городам, подчеркнул вице-президент ассоциации. Также можно посетить не только Тегеран, но и Исфахан, и остров Киш.

Иран не является массовым направлением, указал Горин.

«Нужны серьезные инвестиции, рекламная кампания. По Ирану есть стереотипы совершенно неправильные из-за нехватки информации», — заявил он.

Эксперт сделал акцент и на том, что в стране соблюдают все меры безопасности, связанные с коронавирусом.