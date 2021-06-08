Иран назвали новым доступным направлением для россиян

«Уникальность Ирана в том, что можно ездить круглый год. Особенности экскурсионного, исторического и культурно познавательного туризма в том, что они круглогодичные. Территория Ирана такова, что это могут быть и горные лыжи и отдых на море», - отметил Горин.
По его словам, путешествие в эту страну является доступным – туда не так далеко лететь и отдых там является не столь дорогим.
Горин отметил и развитую инфраструктуру в Иране. Также, по его словам, там есть много возможностей для размещения.
В стране доступна экскурсионная программа по городам, подчеркнул вице-президент ассоциации. Также можно посетить не только Тегеран, но и Исфахан, и остров Киш.
Иран не является массовым направлением, указал Горин.
«Нужны серьезные инвестиции, рекламная кампания. По Ирану есть стереотипы совершенно неправильные из-за нехватки информации», — заявил он.
Эксперт сделал акцент и на том, что в стране соблюдают все меры безопасности, связанные с коронавирусом.
Между Ираном и Россией подписано соглашение, согласно которому обе страны уже в начале июля смогут начать взаимный обмен туристическими группами на безвизовой основе. Это следует из сообщения на сайте АТОР.