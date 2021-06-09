Продажи мороженого в России в мае выросли на треть по сравнению с прошлым годом, а средний чек при этом снизился на 15%. Об этом говорится в исследовании IT-компании "Эвотор" (оператор фискальных данных).

"Продажи мороженого в килограммах в мае 2021 г. выросли на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В денежном выражении продажи мороженого увеличились на 49%, в штуках - на 45%. В то же время средний чек покупки мороженого снизился на 15%, до 157 руб. Это связано с особенностями потребительского поведения во время локдауна: покупки совершались реже, но на большие суммы. Как правило, россияне покупают одно - два мороженого за раз: в среднем в чеке - 1,6 позиций мороженого", - говорится в исследовании.

По объему продаж в штуках в мае этого года на первое место вышло эскимо, обогнав традиционного лидера - мороженое в стаканчиках. Продажи эскимо в физическом выражении (в штуках) выросли на 96%, а в денежном - на 97%. Возросшую популярность эскимо аналитики объясняют тем, что эскимо стало в среднем стоить дешевле мороженого в стаканчиках. Если в мае прошлого года средняя цена на стаканчик была ниже, чем на эскимо, то теперь выше. Средняя цена стаканчика в мае 2021 г. составила в рознице 65 руб., эскимо - 59 руб.

Мороженое в стаканчиках тем не менее осталось лидером по объему продаж в денежном выражении. По сравнению с прошлым годом продажи мороженого в стаканчиках в денежном выражении выросли на 70%, а в штуках - на 48%. На третьем месте в топе продаж - мороженое в рожках (рост в денежном выражении на 34% и на 21% в штуках).