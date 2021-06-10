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Эксперт назвал правильное время для покупки долларов и евро

News.ru
1 час назад
Лучшее время для покупки долларов и евро в интервью агентству ПРАЙМ назвал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников.
Эксперт назвал лучшее время для покупки валюты
Фото: ТАССТАСС
По словам эксперта, для выбора оптимального момента следует оценивать риторику американского Федрезерва. Например, если к концу года ФРС приступит к обсуждению планов по сворачиванию поддержки экономики, доллар может укрепиться в отношении всех валют.
Что касается евро, то монетарную политику Евроцентробанка Верников называет предельно мягкой, отмечая при этом, что инфляция в Евросоюзе в настоящее время ниже, чем в США, в связи с чем европейцы едва ли начнут сейчас закручивать гайки.
Сезонным основанием для укрепления рубля в четвёртом квартале можно считать рост цен на нефть и увеличение притока экспортной выручки. В это время доллар можно будет приобрести по цене 70–71 рубль, а евро — по 87 рублей.
Однако сверхсильного укрепления российской валюты Верников не прогнозирует, напоминая, что к концу года также вырастет приток рублёвой ликвидности в экономику.
Ранее россиянам рассказали, чем можно заменить доллары. В качестве возможной альтернативы доллару эксперт предложил рассмотреть рынок криптовалют.
Личный счет,Экономика,Рынки,Андрей Верников,ФРС,ЕС,
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