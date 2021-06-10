Стартап дня: зарабатываем на самогоне и лечебных играх

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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Akili Interactive: игра на мобильном против дефицита внимания

Портал «Стартап дня» рассказал об американском стартапе Akili Interactive, разработавшем для iPhone игры, призванные помочь при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). В красочной игре Akili Interactive ребенку нужно двигать своего персонажа между уровнями и быть внимательным, избавляясь от симптомов СДВГ.

В Akili Interactive рассказали, что действенность игры подтвердили исследования, проведенные по правилам доказательной медицины, – двойное, слепое, плацебо-контролируемое. Приложение одобрено американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), его покрывает страховка, стоимость трехмесячного курса - от 300 долларов (21,6 тысячи рублей).

В прошлом стартап привлек около 150 миллионов долларов инвестиций, а недавно - еще 110 миллионов.

Alfadan: революционный подвесной мотор для лодок

Портал InvestorPlace рассказал о стартапе Alfadan, запатентовавшем конструкцию подвесного мотора для лодок, «которая произведет революцию в индустрии судоходства». В компании утверждают, что ее двигатели имеют как минимум на 50 процентов больше лошадиных сил и на 50 процентов меньше движущихся частей, чем обычные моторы, и меньше весят.

Все это повышает производительность, снижает стоимость эксплуатации и позволяет экономить топливо. Причины инвестировать в Alfadan? Мировой рынок подвесных моторов для судоходства велик. По прогнозам, к 2025 году он достигнет 17 миллиардов долларов. Компания утверждает, что у нее есть конкурентное преимущество благодаря конструкции четырехцилиндрового двигателя.

Стартап привлек более 76 тысяч долларов от 49 инвесторов на StartEngine, а его стоимость оценивается в 32,6 миллиона долларов. Минимальная инвестиция - 500 долларов.

Skunk Brothers Spirits: высококачественный самогон

Стартап Skunk Brothers Spirits из штата Вашингтон производит высококачественный самогон, специализируясь на бурбоне с торфяным вкусом, кукурузном виски, бренди «Сладкий яблочный пирог» и сезонных фруктовых напитках. В компании считают, что бум крафтовых напитков по всему миру продолжится и самогон сможет догнать или даже перегнать популярность крафтового пива и вина.

У семейной винокурни Skunk Brothers Spirits есть преданные клиенты, и ей удалось удвоить объем продаж по сравнению с прошлым годом, несмотря на экономический спад из-за пандемии.