Более половины россиян копят деньги "про запас"

Авторы исследования отмечают, что ради достижения финансовых целей чаще всего россияне готовы отказаться от регулярного обновления гаджетов, походов в рестораны и посещения развлекательных мероприятий, обновления гардероба и путешествий.

"От ежегодного отпуска и больничных готовы отказаться почти треть опрошенных (29%). При этом мужчины готовы отказываться чаще женщин от путешествий (51% против 37%) и отпусков (35% против 20%). Меньше всего тех, кто готов отказаться от чего-то ради накоплений, среди опрошенных в возрасте 45-54 лет —только каждый десятый (11%)", — указывается в сообщении.