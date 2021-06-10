В чужом кармане: сколько зарабатывает костюмер

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

27-летняя Арина К. - костюмер в одном из московских стриптиз-клубов. Арина окончила колледж по специальности «художник по костюму», во время учебы начала подрабатывать на бартерной основе - помогала подбирать образы для клипов начинающих музыкантов и рекламы. В последний год она работает в клубе и мечтает о кино.

«Работа костюмера не такая богемная, как думают некоторые. В мои обязанности входит стирать, чистить, штопать костюмы, подклеивать и подправлять отделку, сдавать вещи в химчистку, гладить и отпаривать. Когда ткань требует бережного обращения, стирать приходится вручную. Но творческая часть работы, создание художественного образа, занимает не меньше времени. К примеру, мне говорят - нужно подобрать образ печального пирата. Обсуждаем идею с постановщиком номера, рисуем эскизы. После мне самой нужно найти (или сшить) все - костюм, головной убор, обувь, аксессуары», - рассказывает Арина.

В обязанности Арины входит учет и контроль выдачи костюмов и аксессуаров‚ мелкий ремонт и иногда пошив. Для трудоустройства требовались профессиональные навыки швеи с опытом работы от двух лет.

Ее оклад - 47 000 рублей (он и был указан в вакансии), на пошиве костюмов можно дополнительно заработать от 10 000 до 50 000 рублей в месяц. Периодически Арина ездит с танцорами на фотосессии, это приносит дополнительные 5 000 рублей.

«Для меня главная сложность - это работа в ночное время, с 21:30 до 07:00. Ведь еще одна обязанность костюмера - помочь артисту надеть костюм, порой они очень сложные. Иногда костюм надевают и в нем что-то выходит из строя, сразу же надо исправлять. Еще костюмер подписывает каждый наряд, подбирает по списку сопутствующий реквизит, перед шоу проверяет, все ли на месте, разносит по гримеркам, а после шоу распределяет все: что-то в стирку, что-то в химчистку, реквизит - на хранение», - говорит Арина.

Арина отмечает, что рост в ее профессии возможен - к примеру, можно перейти в коллектив более высокого профессионального уровня, к известному музыканту, успешному театральному или кинорежиссеру.

«В кино и театре уровень сложности работы взлетает до небес. Если картина или спектакль исторические, приходится привлекать специалистов по историческому костюму, искать ткани и одежду по антикварным магазинам, иногда расписывать ткани самим и искусственно их старить. На съемках костюмер тоже должен присутствовать каждый день, а если это театр - ездить с актерами на гастроли. И везде, от стриптиз-клуба до лучших театров, на твоих плечах будет лежать расчет бюджета, составление графика создания костюмов, ты головой отвечаешь за деньги и сроки», - рассказывает она.

Сейчас Арина живет вместе с мамой, помогает ей с бытовыми расходами и откладывает деньги на повышение квалификации и путешествия.

Примерные траты Арины (в месяц):

На продукты и фастфуд - до 15 000 рублей

На одежду и косметику - до 10 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/выставки) - до 5 000

На общественный транспорт/такси - до 5 000 рублей

На хозтовары - до 3 000 рублей

На мобильную связь/домашний интернет - 2 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ (электричество) - 1 500 рублей