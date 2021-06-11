Готовьтесь к катастрофе: экономист заявил о грядущем коллапсе

Экономическая обстановка будет ухудшаться, а из финансовой катастрофы с наименьшими потерями смогут выйти только те россияне, которые начнут готовиться к ней уже сейчас. Такое мнение, по данным DEITA.RU, высказал
экономист Михаил Делягин
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Делягин подчеркнул, что россиянам не стоит рассчитывать на помощь государства и, чтобы без особых потерь пройти острую фазу грядущего экономического коллапса, уже сейчас необходимо предпринять ряд мер. В первую очередь, по его словам, нужно избавиться от долгов, сформировать денежную подушку безопасности и диверсифицировать источники своего дохода.
При этом экономист уверен, что те, кто не захочет или по какой-либо причине не сможет встретить кризис во всеоружии, по его результатам могут оказаться в бедственном положении, из которого будет крайне сложно выйти.
Экономист также призвал жителей России пока забыть про рискованные инвестиции и дорогие покупки.
Ранее Делягин призвал россиян не составлять далекоидущих финансовых планов. По его мнению, в условиях нынешней неопределенности планировать стоит максимум на полгода вперед. Он посоветовал жителям России для сохранения своих накоплений положить деньги на депозит в банке из топ-10, купить недвижимость или валюту.