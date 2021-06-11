Готовьтесь к катастрофе: экономист заявил о грядущем коллапсе

Экономическая обстановка будет ухудшаться, а из финансовой катастрофы с наименьшими потерями смогут выйти только те россияне, которые начнут готовиться к ней уже сейчас. Такое мнение, по данным DEITA.RU, высказал экономист Михаил Делягин

Фото: ТАСС ТАСС

Делягин подчеркнул, что россиянам не стоит рассчитывать на помощь государства и, чтобы без особых потерь пройти острую фазу грядущего экономического коллапса, уже сейчас необходимо предпринять ряд мер. В первую очередь, по его словам, нужно избавиться от долгов, сформировать денежную подушку безопасности и диверсифицировать источники своего дохода.

При этом экономист уверен, что те, кто не захочет или по какой-либо причине не сможет встретить кризис во всеоружии, по его результатам могут оказаться в бедственном положении, из которого будет крайне сложно выйти.

Экономист также призвал жителей России пока забыть про рискованные инвестиции и дорогие покупки.