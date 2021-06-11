Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Готовьтесь к катастрофе: экономист заявил о грядущем коллапсе

Алиса Селезнёва
1 час назад
Экономическая обстановка будет ухудшаться, а из финансовой катастрофы с наименьшими потерями смогут выйти только те россияне, которые начнут готовиться к ней уже сейчас. Такое мнение, по данным DEITA.RU, высказал экономист Михаил Делягин.
Готовьтесь к катастрофе: экономист заявил о грядущем коллапсе
Фото: ТАССТАСС
Делягин подчеркнул, что россиянам не стоит рассчитывать на помощь государства и, чтобы без особых потерь пройти острую фазу грядущего экономического коллапса, уже сейчас необходимо предпринять ряд мер. В первую очередь, по его словам, нужно избавиться от долгов, сформировать денежную подушку безопасности и диверсифицировать источники своего дохода.
При этом экономист уверен, что те, кто не захочет или по какой-либо причине не сможет встретить кризис во всеоружии, по его результатам могут оказаться в бедственном положении, из которого будет крайне сложно выйти.
Экономист также призвал жителей России пока забыть про рискованные инвестиции и дорогие покупки.
Ранее Делягин призвал россиян не составлять далекоидущих финансовых планов. По его мнению, в условиях нынешней неопределенности планировать стоит максимум на полгода вперед. Он посоветовал жителям России для сохранения своих накоплений положить деньги на депозит в банке из топ-10, купить недвижимость или валюту.
Личный счет,Михаил Делягин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители