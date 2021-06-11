Финансист: "Долларовые сбережения россиян сгорят"

Раскручивающийся маховик инфляции угрожает долларовым накоплениям. Об этом сообщил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, передает ИА DEITA.RU со ссылкой
на РИА Новости.
Он отметил, что граждане, имеющие сбережения в виде наличных долларов, попадают под наибольший удар в условиях прогрессирующих инфляционных явлений в США.
По словам эксперта, при нынешнем уровне ставок от инфляции проигрывают также держатели облигаций консервативного уровня с доходностью ниже 3%.
Русецкий прогнозирует дискуссию о необходимости повысить ставку ФСР в связи с высокой инфляцией в США. Она, по его мнению, может состояться в ближайшем будущем.
Если властям США инфляция не покажется столь высокой, уже только разговоры о росте ставки могут нанести удар по финансовым рынкам, отметил эксперт.
Недавно американское министерство труда
сообщило, что инфляция в стране ускорилась до 5% в годовом выражении, что является рекордом с августа 2008 года.
Также известный российский экономист Михаил Делягин
посоветовал россиянам закупить швейцарские франки на время кризиса.
Как сообщал эксперт, россиянам, которые хотят уберечь свои сбережения от инфляции с помощью приобретения иностранной валюты, следует очень внимательно следить за новостями в течение ближайших месяцев.
Согласно исследованию российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед», более половины россиян копят деньги «про запас». Наиболее популярными целями сбережений являются улучшение жилищных условий и путешествия.