Финансист: "Долларовые сбережения россиян сгорят"

Раскручивающийся маховик инфляции угрожает долларовым накоплениям. Об этом сообщил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, передает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

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Он отметил, что граждане, имеющие сбережения в виде наличных долларов, попадают под наибольший удар в условиях прогрессирующих инфляционных явлений в США.

По словам эксперта, при нынешнем уровне ставок от инфляции проигрывают также держатели облигаций консервативного уровня с доходностью ниже 3%.

Русецкий прогнозирует дискуссию о необходимости повысить ставку ФСР в связи с высокой инфляцией в США. Она, по его мнению, может состояться в ближайшем будущем.

Если властям США инфляция не покажется столь высокой, уже только разговоры о росте ставки могут нанести удар по финансовым рынкам, отметил эксперт.

Недавно американское министерство труда сообщило, что инфляция в стране ускорилась до 5% в годовом выражении, что является рекордом с августа 2008 года.

Также известный российский экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам закупить швейцарские франки на время кризиса.

Как сообщал эксперт, россиянам, которые хотят уберечь свои сбережения от инфляции с помощью приобретения иностранной валюты, следует очень внимательно следить за новостями в течение ближайших месяцев.