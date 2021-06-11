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Финансист: "Долларовые сбережения россиян сгорят"

Лера Букина
2 часа назад
Раскручивающийся маховик инфляции угрожает долларовым накоплениям. Об этом сообщил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, передает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Финансист: "Долларовые сбережения россиян сгорят"
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС
Он отметил, что граждане, имеющие сбережения в виде наличных долларов, попадают под наибольший удар в условиях прогрессирующих инфляционных явлений в США.
По словам эксперта, при нынешнем уровне ставок от инфляции проигрывают также держатели облигаций консервативного уровня с доходностью ниже 3%.
Русецкий прогнозирует дискуссию о необходимости повысить ставку ФСР в связи с высокой инфляцией в США. Она, по его мнению, может состояться в ближайшем будущем.
Если властям США инфляция не покажется столь высокой, уже только разговоры о росте ставки могут нанести удар по финансовым рынкам, отметил эксперт.
Недавно американское министерство труда сообщило, что инфляция в стране ускорилась до 5% в годовом выражении, что является рекордом с августа 2008 года.
Также известный российский экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам закупить швейцарские франки на время кризиса.
Как сообщал эксперт, россиянам, которые хотят уберечь свои сбережения от инфляции с помощью приобретения иностранной валюты, следует очень внимательно следить за новостями в течение ближайших месяцев.
Согласно исследованию российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед», более половины россиян копят деньги «про запас». Наиболее популярными целями сбережений являются улучшение жилищных условий и путешествия.
Личный счет,Михаил Делягин,Минтруд,
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