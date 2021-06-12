Россиянам назвали способ накопить на безбедную старость

Аналитик ИКСИ Сергей Заверский отметил, что доходы необходимо диверсифицировать, чтобы обезопасить себя от кризисов инфляции и девальвации. В банках надо держать сумму, которая покрывается системой страхования вкладов. Часть капитала лучше направить на фондовый рынок. Чем раньше вы начинаете инвестировать, тем большую долю должны отводить акциям.