Россиянам назвали способ накопить на безбедную старость

Аналитик ИКСИ Сергей Заверский отметил, что доходы необходимо диверсифицировать, чтобы обезопасить себя от кризисов инфляции и девальвации. В банках надо держать сумму, которая покрывается системой страхования вкладов. Часть капитала лучше направить на фондовый рынок. Чем раньше вы начинаете инвестировать, тем большую долю должны отводить акциям.
Опрос, проведенный в прошлом году "СберНПФ", показал, что россияне видят оптимальной пенсию в 59 тысяч рублей. На 1 января 2021 года средний размер пенсий по России составил 15 744 рублей.