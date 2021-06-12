Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россиянам назвали способ обеспечить себе безбедную старость

Майк Габриелян
1 час назад
Финансисты посоветовали россиянам смолоду откладывать и инвестировать деньги. Это позволит безбедно жить в старости. Советы экспертов публикует издание «Прайм».
Россиянам назвали способ накопить на безбедную старость
Фото: ТАССТАСС
Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий считает, что 25-летнему россиянину необходимо инвестировать 11-15% от зарплаты. Тогда он будет иметь аналогичный доход на пенсии.
«Если вы начнете откладывать по 2000 рублей каждый месяц по процентной ставке 5%, начиная с 25-летнего возраста, то к 60 годам размер вашего капитала составит 2,3 млн рублей. А если же с 35 лет — то почти в два раза меньше, всего 1,2 млн рублей», — сказал эксперт.
Аналитик ИКСИ Сергей Заверский отметил, что доходы необходимо диверсифицировать, чтобы обезопасить себя от кризисов инфляции и девальвации. В банках надо держать сумму, которая покрывается системой страхования вкладов. Часть капитала лучше направить на фондовый рынок. Чем раньше вы начинаете инвестировать, тем большую долю должны отводить акциям.
Опрос, проведенный в прошлом году "СберНПФ", показал, что россияне видят оптимальной пенсию в 59 тысяч рублей. На 1 января 2021 года средний размер пенсий по России составил 15 744 рублей.
Личный счет,Андрей Русецкий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители