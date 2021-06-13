Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода

Половина россиян поддержали идею введения в стране безусловного базового дохода — фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства. Сумму такой выплаты они оценили в 30,1 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

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Против безусловного базового дохода от государства высказались 12 % опрошенных, затруднились с ответом 38% респондентов. Мужчины поддерживают идею введения такого дохода активнее, чем женщины (52% и 47% соответственно).

Больше всего сторонников введения базового безусловного дохода в Ростове-на-Дону (56%), Челябинске и Волгограде (по 52%), а меньше всего — в Нижнем Новгороде (44%), Казани (41%) и Перми (40%).

Самые высокие пожелания к величине выплаты - в Красноярске (35 600 рублей на человека в месяц) и Москве (35 000 рублей). Самые скромные - в Ростове-на-Дону (26 500 рублей) и Казани (26 600 рублей).

Отмечается, что желаемая сумма базового дохода выросла по сравнению с июнем 2020 года на 5,1 тысячи рублей.