Стандарты потребления: россиянам предложили доплачивать из бюджета

«Мы должны выстроить стандарты потребления. Дальше к ним привязать базовый доход. Потом этот базовый доход обеспечивать уже с помощью экономической политики, в том числе бюджетных мер. < > Если [гражданину] не хватает получаемых на работе доходов, то должна выплачиваться доплата, которая позволит дотягивать до стандарта», — объяснил URA.RU Аксаков.
«Доходы у всех разные и, очевидно, до минимального стандарта у каждого будет не хватать разной суммы. Один получает, условно, 25 тысяч рублей, другой — 35 тысяч. Поэтому все должно быть привязано к стандарту и к доходу, который человек получает. Исходя из разницы, которая получается, могут быть доплаты», — подчеркнул Аксаков.
«Есть стандарты потребления пищи, услуг отдыха, транспорта, медицинских услуг, образования. Если все эти стандарты сложить, то может получиться цифра довольно приличная. Очевидно, что мы должны стремиться к тому, чтобы каждый наш человек был обеспечен минимальным социальным стандартом», — добавил парламентарий.