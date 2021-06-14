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Россиянам рассказали, чьи оклады вырастут с 1 октября

Праймиещё 1
1 час назад
В соответствии с постановлением правительства от 24.05.2021 "О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти", c 1 октября оклады военнослужащим увеличатся в 1,037 раза. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.
Части россиян повысят зарплаты с 1 октября
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Повышение заработной платы коснется тех, кто проходит военную службу по контракту, по призыву, сотрудники национальной гвардии, сотрудники, имеющие специальные звания полиции, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных и противопожарных органов", — говорит юрист.
Денежное довольствие военнослужащего по контракту состоит из двух окладов (за звание и за должность), а также различных специальных выплат – за работу с секретными сведениями, за службу, связанную с риском для жизни или здоровья и т.д.
Призывник получает выплату, которая слагается из оклада за должность и дополнительных выплат (п. 2, 3 ст. 2 закона 306-ФЗ от 07.11.2011, Постановление Правительства 992 от 05.12.2011 в ред. от 29.12.2020).
Закон гарантирует военным ежегодное увеличение окладов с учетом инфляции на очередной финансовый год (п. 9 ст.2 закона 306-ФЗ).
"Хотя эту гарантию нельзя назвать непреложной, так как в период с 2013 по 2018 годы данная правовая норма была "заморожена", и на протяжении пяти лет индексация довольствия военнослужащим не проводилась. Однако затем положение о ежегодном повышении денежного довольствия военнослужащим вновь стало действовать, и с 2018 года индексация была возобновлена", — заключил эксперт.
Личный счет,ФСИН,МВД,
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