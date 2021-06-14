Части россиян повысят зарплаты с 1 октября

В соответствии с постановлением правительства от 24.05.2021 "О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти", c 1 октября оклады военнослужащим увеличатся в 1,037 раза. Об этом рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

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"Повышение заработной платы коснется тех, кто проходит военную службу по контракту, по призыву, сотрудники национальной гвардии, сотрудники, имеющие специальные звания полиции, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных и противопожарных органов", — говорит юрист.

Денежное довольствие военнослужащего по контракту состоит из двух окладов (за звание и за должность), а также различных специальных выплат – за работу с секретными сведениями, за службу, связанную с риском для жизни или здоровья и т.д.

Призывник получает выплату, которая слагается из оклада за должность и дополнительных выплат (п. 2, 3 ст. 2 закона 306-ФЗ от 07.11.2011, Постановление Правительства 992 от 05.12.2011 в ред. от 29.12.2020).