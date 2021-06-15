Чья зарплата вырастет с 1 октября

По словам Редина, закон (п. 9 ст.2 закона 306-ФЗ) предполагает ежегодное повышение окладов для военных с учетом инфляции на очередной финансовый год.

Зарплаты среднестатистических представителей среднего класса в России в первом квартале 2021 года выросли на 2,9%. Это следует из исследования «Потребительский индекс Иванова», проведенного аналитиками SberCIB.

Также стало известно, что сокращение зарплаты после перехода на удаленную работу затронуло 27,9% сотрудников российских компаний. 15% россиян заявили, что их заработная плата повысилась при таком режиме, а 57,1% опрошенных признались, что «удаленка» никак не сказалась на их зарплате. Об этом говорится в исследовании, проведенном разработчиком CRM для компании «Мегаплан».