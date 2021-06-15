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Чья зарплата вырастет с 1 октября

Лера Букина
2 часа назад
С 1 октября оклады военнослужащих повысятся в 1,037 раза. Об этом агентству «Прайм» сообщил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.
Чья зарплата вырастет с 1 октября
Фото: ТАССТАСС
Он отмечает, что рост заработной платы ожидает тех, кто проходит военную службу по контракту и по призыву, а также сотрудников национальной гвардии, сотрудников, имеющих специальные звания полиции, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных и противопожарных органов.
По словам Редина, закон (п. 9 ст.2 закона 306-ФЗ) предполагает ежегодное повышение окладов для военных с учетом инфляции на очередной финансовый год.
«Хотя эту гарантию нельзя назвать непреложной, так как в период с 2013 по 2018 годы данная правовая норма была «заморожена», и на протяжении пяти лет индексация довольствия военнослужащим не проводилась. Однако затем положение о ежегодном повышении денежного довольствия военнослужащим вновь стало действовать, и с 2018 года индексация была возобновлена», - подчеркивает юрист.
Зарплаты среднестатистических представителей среднего класса в России в первом квартале 2021 года выросли на 2,9%. Это следует из исследования «Потребительский индекс Иванова», проведенного аналитиками SberCIB.
Также стало известно, что сокращение зарплаты после перехода на удаленную работу затронуло 27,9% сотрудников российских компаний. 15% россиян заявили, что их заработная плата повысилась при таком режиме, а 57,1% опрошенных признались, что «удаленка» никак не сказалась на их зарплате. Об этом говорится в исследовании, проведенном разработчиком CRM для компании «Мегаплан».
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