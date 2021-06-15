Чья зарплата вырастет с 1 октября

Он отмечает, что рост заработной платы ожидает тех, кто проходит военную службу по контракту и по призыву, а также сотрудников национальной гвардии, сотрудников, имеющих специальные звания полиции, органов внутренних дел
, ФСИН
, таможенных и противопожарных органов.
Зарплаты среднестатистических представителей среднего класса в России в первом квартале 2021 года выросли на 2,9%. Это следует из исследования «Потребительский индекс Иванова», проведенного аналитиками SberCIB.
Также стало известно, что сокращение зарплаты после перехода на удаленную работу затронуло 27,9% сотрудников российских компаний. 15% россиян заявили, что их заработная плата повысилась при таком режиме, а 57,1% опрошенных признались, что «удаленка» никак не сказалась на их зарплате. Об этом говорится в исследовании, проведенном разработчиком CRM для компании «Мегаплан».