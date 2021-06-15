Россиянам предложили доплачивать за дорожающие продукты

Глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов выступил за ежемесячное предоставление россиянам со стороны государства до 1000 рублей в качестве компенсации за рост цен на продовольствие. Об этом сообщает «Российская газета».

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Он считает целесообразным оказание социальной помощи малоимущим гражданам и другим наиболее незащищённым слоям населения.

В частности, он указал на американскую программу SNAP (дополнительного питания). По его словам, она действует давно и успешно.

В рамках этой кампании самым бедным американцам полагаются от правительства средства, которые можно потратить исключительно на еду.

Несмотря на активное обсуждение различных инициатив в России, реализация стоит на месте, отметил Сизов.

«Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование», — подчеркнул эксперт.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала, почему власти не видят возможности внедрить программу адресной продовольственной помощи для бедных граждан. По ее словам, контроль за ее реализацией стоил бы слишком дорого.