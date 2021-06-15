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1000 рублей в месяц: россиянам предложили доплачивать за дорожающие продукты

Лера Букина
1 час назад
Глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов выступил за ежемесячное предоставление россиянам со стороны государства до 1000 рублей в качестве компенсации за рост цен на продовольствие. Об этом сообщает «Российская газета».
Россиянам предложили доплачивать за дорожающие продукты
Фото: ТАССТАСС
Он считает целесообразным оказание социальной помощи малоимущим гражданам и другим наиболее незащищённым слоям населения.
В частности, он указал на американскую программу SNAP (дополнительного питания). По его словам, она действует давно и успешно.
В рамках этой кампании самым бедным американцам полагаются от правительства средства, которые можно потратить исключительно на еду.
Несмотря на активное обсуждение различных инициатив в России, реализация стоит на месте, отметил Сизов.
«Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование», — подчеркнул эксперт.
Вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала, почему власти не видят возможности внедрить программу адресной продовольственной помощи для бедных граждан. По ее словам, контроль за ее реализацией стоил бы слишком дорого.
За введение продуктовых карточек выступали эксперты, отраслевые ассоциации и депутаты Госдумы. Однако в начале июня Госдума в первом чтении приняла решение отклонить соответствующий законопроект за авторством фракции ЛДПР и двух сенаторов.
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